Los socialistas piden mejorar la planificación y el equilibrio de la iluminación navideña de Badajoz

El PSOE de Badajoz hace un balance globalmente positivo del desarrollo de la Navidad en la ciudad, una campaña que ha podido celebrarse con normalidad pese a las inclemencias meteorológicas y sin incidentes reseñables de gravedad, algo que se valora especialmente teniendo en cuenta el volumen de actividades programadas y la participación registrada en distintos puntos de Badajoz.

Desde el PSOE se reconoce el esfuerzo realizado por el ayuntamiento, con un aumento del presupuesto destinado a la campaña navideña, más iluminación y una programación más amplia, lo que ha permitido que la Navidad tuviera una mayor presencia en la ciudad. El Grupo Municipal Socialista considera positivo que se hayan impulsado actividades tanto en barrios como en pedanías, una línea que debe consolidarse en el tiempo. No obstante, señala que la comunicación de estas propuestas ha sido insuficiente y no ha permitido que la ciudadanía fuera plenamente consciente del esfuerzo realizado. En este sentido, también se echa en falta una mejor promoción diaria en los medios de comunicación de las actuaciones celebradas en la Plaza Alta y en la Plaza de San Francisco.

Los socialistas consideran que este balance debe servir para detectar aspectos que no han funcionado correctamente y que deben corregirse en futuras ediciones. Entre ellos, se echa en falta la instalación de una pista de hielo, una actividad muy demandada y habitual en otras ciudades, que habría reforzado la oferta de ocio familiar durante las fiestas. Asimismo, el espectáculo de luz y sonido de la Plaza Alta no ha funcionado con la regularidad esperada, con numerosos días en los que no pudo desarrollarse correctamente.

En cuanto a los mercadillos navideños, el PSOE lamenta que el ubicado en la Plaza Alta no haya tenido el éxito que merecía, pese a tratarse de un enclave privilegiado. A juicio de los socialistas, la proliferación de mercadillos se ha convertido en un recurso recurrente, utilizado casi de forma automática cuando no se definen otras propuestas claras para atraer al público. La existencia simultánea de tres mercadillos sin una diferenciación clara ha podido dispersar tanto a la ciudadanía como a los propios comerciantes, por lo que se considera necesario repensar este modelo.

Las luces del Puente de Palmas, un acierto

En materia de iluminación, la portavoz socialista Silvia González valora que el incremento de la inversión haya permitido una mayor presencia de alumbrado navideño en la ciudad, aunque considera que algunas decisiones deben revisarse, como su colocación por fases, solo por intereses de las empresas instaladoras. Cuestionan los socialistas que los arcos de iluminación de la calle Padre Tacoronte se retiraran antes de finalizar la campaña y que la decoración instalada en la Puerta de Palmas resultara excesiva y poco respetuosa con el valor patrimonial del monumento. Por el contrario, ha sido un acierto la iluminación en el puente de Palmas.

Especial preocupación genera la instalación del entramado de guirnaldas luminosas vinculado a la torre de la catedral, un Bien de Interés Cultural. Según la información trasladada, para sostener este sistema se colocaron elementos de sujeción sobre los que se tendieron cables desde los que colgaban las guirnaldas. Este entramado llegó a venirse abajo en una ocasión y, en otra, se soltó una de las guirnaldas, quedando enganchada al árbol de Navidad. Por ello, el PSOE considera necesario aclarar si se solicitó el permiso correspondiente y si está prevista la retirada completa del sistema de anclaje, que continúa visible pese a que las guirnaldas ya han sido desmontadas.

Por último, los socialistas insisten en que la iluminación navideña sigue mostrando un desequilibrio evidente, con zonas muy iluminadas frente a otras donde es inexistente o meramente testimonial.

En conjunto, el PSOE valora que la Navidad se haya desarrollado con normalidad y participación, pero considera imprescindible mejorar la planificación y la comunicación para que el esfuerzo realizado se traduzca en una experiencia "más equilibrada y cuidada para toda la ciudadanía".