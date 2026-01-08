El Vítaly La Mar suma a sus filas al pívot Alberto Díez

El Vítaly La Mar BCB inicia el año 2026 con ambición renovada y movimientos en su plantilla. A apenas dos días de la reanudación de la competición, en la que el conjunto dirigido por Pablo Cuevas visitará la pista de Peñarroya, el club pacense ha anunciado la incorporación de un nuevo refuerzo para afrontar la segunda vuelta de la temporada.

Se trata de Alberto Díaz, pívot de 27 años y 2,10 metros de altura, natural de A Coruña y formado en la cantera del Obradoiro CAB, club de la Liga ACB. El interior llega a Badajoz con una amplia trayectoria en el baloncesto nacional y un perfil que refuerza el juego interior del equipo, destacando por su envergadura, su presencia en la pintura y su buen entendimiento del juego.

La pasada temporada, en Tercera FEB, Díaz fue una de las piezas importantes del Culleredo, con el que logró la clasificación para la fase de ascenso. En esa campaña firmó unos promedios de 13,3 puntos, 8,1 rebotes y 18,1 de valoración por partido, números que reflejan su impacto en ambos lados de la pista. En el presente curso dio el salto a Segunda FEB de la mano del Círculo Gijón, acumulando experiencia en una categoría superior.

El nuevo jugador del Vítaly La Mar BCB se caracteriza por su solvencia en el poste bajo, su capacidad para anotar desde media distancia y su efectividad en situaciones de bloqueo directo, además de aportar intimidación y solidez defensiva en la zona.

El propio Díaz explicó que el pasado verano ya mantuvo conversaciones con el club pacense, aunque finalmente optó por continuar su progresión en Segunda FEB. Ahora, ante la oportunidad de recalar en Badajoz, ha decidido sumarse al proyecto con el objetivo de ayudar al equipo en esta segunda parte de la temporada.