Badajoz celebra sus Migas Extremeñas Solidarias el 17 de enero

Badajoz volverá a llenar de solidaridad el céntrico paseo de San Francisco el próximo 17 de enero. Lo hará con la celebración de las ya tradicionales Migas Extremeñas Solidarias, cuya recaudación íntegra se destina al Banco de Alimentos. Será la décimo tercera edición. El año pasado consiguieron reunir 8.700 euros. Esta vez se ha anticipado esta actividad, que suele organizarse en febrero.

Además de las migas, este plato suele servirse con café u otra bebida, y jamón. Y al terminar el reparto se sortean regalos entre los comensales.

El horario será el habitual: las migas empezarán a repartirse a las 9.00 de la mañana, hasta las 14.00 horas. También habrá para celiacos, que se cocinarán en un caldero aparte.

Se trata de una iniciativa de la Asociación Cultural Migas Extremeñas Solidarias. Desde la organización se ha estado haciendo a través de las redes sociales un llamamiento a la colaboración porque tenían problemas para conseguir el pan para migas, que es la materia prima de este plato que se sirve en esta cita solidaria. Por este motivo, estában buscando a alguna panadería que pudiese colaborar, pues cada año cuesta más conseguirlo. Pero en los últimos días han conseguido resolverlo, como siempre. Los últimos 50 kilos se han conseguido hoy mismo.