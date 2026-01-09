Qué comer en Badajoz: 10 platos y productos que definen la mesa pacense

En Badajoz se come como se vive: sin prisas, con producto y con memoria. Aquí la cocina no necesita etiquetas modernas para convencer. Basta con sentarse, pedir una ración y dejar que el tiempo haga su trabajo. La gastronomía pacense es hija de la dehesa, del recetario popular y de una frontera que se cuela, inevitablemente, en más de un plato.

Este recorrido no pretende ser una lista cerrada, sino una guía honesta para entender qué se come en Badajoz y dónde suele hacerse bien.

1. Jamón ibérico como joya de la corona

Hablar de Badajoz sin hablar de jamón ibérico sería como hablar del Guadiana sin agua. Aquí no se toma como aperitivo ocasional, sino como una costumbre diaria, casi un lenguaje propio. Cortado fino, servido sin florituras y acompañado de pan de verdad, el jamón aparece en desayunos, aperitivos y sobremesas sin pedir permiso.

Pero reducir el ibérico pacense solo al jamón sería quedarse a medias. En Badajoz el lomo ibérico tiene un peso propio, especialmente cuando procede de piezas bien curadas, con ese equilibrio entre magro y grasa que lo hace jugoso sin resultar pesado. Servido en lonchas anchas, apenas templado, es habitual encontrarlo compartiendo protagonismo en tablas donde el producto habla por sí solo.

Todo ello se encuentra con facilidad en bares y tabernas clásicas como La Corchuela, donde la barra sigue siendo punto de encuentro diario, o en taperías donde el producto manda sobre la decoración. Porque en Badajoz el ibérico no es una excepción ni un reclamo turístico: es parte de la vida cotidiana, una forma de sentarse a la mesa y mimar el paladar

Emplatado del jamón. / Jairo Solano Cortés

2. Migas extremeñas, el plato que nunca falla

Las migas son identidad pura. Pan, ajo, pimentón y grasa bien entendida. En Badajoz se sirven generosas, con panceta, chorizo o jamón, y según el día, hasta se le añade un huevo frito. En Badajoz no te costará encontrarlas, sobre todo a la hora del desayuno, que por algo es la comida estrella de la ciudad. Bares míticos de la ciudad como El Café-Bar Vaquerizo o El Venero, las sirven a diario hasta para llevar.

3. Torta del Casar o de la Serena

Aquí la torta no se corta: se abre. Y se comparte mojando pan. La Torta del Casar o de La Serena, es un entrante habitual en muchas mesas pacenses, siempre acompañada de pan y sin miedo al exceso. De olor fuerte y sabor exquisito, estos quesos extremeños han traspasado fronteras por su sabor único y reconocible.

La encontrarás en muchos bares del centro, y en restaurantes como Casa Claudio, El Campañón o Carnívora. Y si vienes de visita, llévate alguna de souvenir, acertarás.

4. Presa ibérica, cuando la carne habla sola

Jugosa, marcada lo justo y sin salsas que distraigan. La presa ibérica es uno de los cortes más agradecidos y uno de los más pedidos por quien visita la ciudad.

Suele encontrarse bien trabajada en asadores y restaurantes especializados en carne como El Vivero o La Bacana donde la parrilla sigue siendo protagonista.

5. Solomillo ibérico, el clásico de siempre

Al ajillo, a la plancha o con ajo tostado. El solomillo ibérico es ese plato que rara vez falla por su ternura y jugosidad. En Badajoz es muy típico el solomillo al ajo tostado. Una costra de sabor intenso hecha a base de huevos, ajo, pimentón y azúcar y aceite de oliva, que no deja indiferente a nadie. En restaurantes tradicionales del casco urbano sigue siendo un fijo que nunca pasa de moda, pero el más famoso de la ciudad lo encontrarás en Valdepasillas, en el restaurante Gladys.

6. Bacalao con acento portugués

La cercanía con Portugal se nota, y mucho, en la cocina. El bacalao —dorado, a la brasa o al horno— forma parte del paisaje gastronómico de la ciudad.

Locales de inspiración lusa como O Furancho han sabido trasladar ese sabor fronterizo a la mesa pacense sin perder autenticidad si quieres probar el bacalao en sus formas más clásicas. Sin embargo, el bacalao dorado, lo encontrarás en un 80% de restaurantes clásicos. Locales como El Skakeo, La Bistrológica o El Laurel, tienen este sabroso plato entre suspropuestas.

Lomo noble de bacalao con crema de ajo tostado. / Santi García

7. Quesos extremeños, más allá de la torta

Oveja, cabra, curados y semicurados. Una tabla de quesos bien servida es una pequeña lección de territorio. En Badajoz se consumen con naturalidad, como entrante o incluso como cena ligera.

Muchos restaurantes apuestan por productores de la región, algo que se agradece y se nota.

8. Arroces para sentarse con calma

Aunque no sea lo primero que se asocia a Extremadura, en Badajoz hay arroces bien trabajados, pensados para comer sin mirar el reloj. Encontrarás las opciones clásicas con marisco y otras más propias de la tierra, como el arroz con carrilleras.

Restaurantes especializados como Los Arroces del Papa Buey o la arrocería El Blau han sabido hacerse un hueco entre quienes buscan algo más reposado.

9. Casquería y cocina sin maquillaje

Callos, hígado, platos que no buscan agradar a todos, pero que hacen las delicias de los más atrevidos. La casquería sigue teniendo su público en Badajoz y forma parte del ADN culinario de la ciudad.

Restaurantes como El Chupi mantienen viva esa cocina directa, sin concesiones.

10. Desayunos pacenses

El día empieza fuerte en Badajoz. Tostada con aceite, tomate y jamón, servidas con generosidad. O la opción de la cachuela extremeña para los que no miran las calorías. En Badajoz el desayuno es quizás, la comida más importante del día y las opciones son infinitas. Seña de ello, es el famoso concurso de Los Desayunos de Badajoz, donde los bares inscritos, innovan en sus propuestas cada año, ofertando una variedad que no encontrarás en ninguna otra ciudad. Si eres más de churros, también los encontrarás y de los ricos.

Tostada 'La Despechá'. Precio: 4,50€ con café incluido. / Santiago García Villegas

Una cocina que no necesita explicarse

Badajoz no presume, pero cumple. Su cocina no necesita artificios, es honesta, reconocible y profundamente ligada al territorio, basada en el producto de calidad. Aquí no se come para hacerse fotos, se come para quedarse un rato más. Y eso, al final, también es una forma de hospitalidad.

Quien llega por primera vez descubre pronto que aquí el tapeo es casi un ritual, que los desayunos se alargan más de lo previsto y que las comidas rara vez terminan con el café. Y quien se queda, sabe que volverá una y otra vez a los mismos sabores, a los mismos bares, a las mismas mesas.