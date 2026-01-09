Dos detenidos con cinco kilos de cocaína y hachís para su venta en Badajoz y la Sierra Norte

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras dos por su supuesta implicación en un delito contra la salud pública en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, así como a localidades pacenses de Azuaga y Malcocinado.

La explotación de la operación ha culminado con la incautación de 1.325 gramos de cocaína y 3.800 gramos de hachís, desmantelando un activo punto de venta y distribución que abastecía a múltiples localidades de las provincias de Sevilla y Badajoz.

Operación 'Rialsn'

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación se ha desarrollado durante el último año en el marco de la operación 'Rialsn'. Tras meses de vigilancia y recopilación de indicios, se autorizó la entrada y registro en un inmueble de la localidad de Alanís, centro de las operaciones de la red.

Así, se procedió a la intervención de 1.300 gramos de cocaína en roca y 25 gramos ya dosificados para su venta inmediata, además de 3.800 gramos de hachís distribuidos en placas, más de 11.000 euros en metálico procedentes de la actividad ilícita, un vehículo a motor y dispositivos electrónicos.

Asimismo, se ha detectado un arma blanca de grandes dimensiones, munición, una caja fuerte y diversos útiles de pesaje, corte y dosificación de las sustancias.

Prisión preventiva

La actividad ilícita, indica el Instituto Armado, no se limitaba a la localidad de Alanís, sino que extendía su área de influencia a otros municipios sevillanos como Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, Constantina, San Nicolás del Puerto y Las Navas de la Concepción, alcanzando incluso las poblaciones extremeñas de Azuaga y Malcocinado en la provincia de Badajoz.

La operación ha finalizado con la puesta a disposición judicial de las cuatro personas involucradas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cazalla de la Sierra, desde donde se ha decretado el ingreso en prisión preventiva para uno de los detenidos.