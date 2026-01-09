Murguer Queen: “La nefasta retransmisión que tenemos del Concurso de Murgas no nos hace justicia”

La murga Murguer Queen regresa este año al Teatro López de Ayala de Badajoz y lo hace sin perder su esencia: gamberra, directa y sin complejos. La principal novedad de esta edición la dicen entre risas: “Después de diez años, ¡por fin tendremos tres guitarras en el escenario!”.

El grupo llega con algunos ajustes respecto al año pasado. Dos componentes han causado baja por motivos laborales, mientras que se incorpora Francis, que refuerza el apartado musical como nueva guitarra. Con ella, Murguer Queen suma ya tres guitarras, algo inédito en su trayectoria. La murga mantiene además su carácter mixto, con Miguel, que forma parte del grupo desde 2019.

Pese a los cambios, el ambiente sigue siendo el mismo: “Somos un grupo de amigas, de familia”, resumen, una idea que se repite cada vez que hablan del escenario y de lo que significa subirse juntas al López de Ayala.

Un sacrificio poco valorado

De cara a este 2026, la murga ya ha dejado caer una pista clara sobre su línea temática: Aquí no hay quien viva. “Seguiremos en la línea de otros años: gamberras, sin vergüenza y directas”, adelantan, fieles a un estilo reconocible.

Cuando se les pregunta por el objetivo en el concurso y la posibilidad de colarse en la final, la respuesta llega con humor: “¿Meternos en la qué?”. Risas y un propósito que no cambia: disfrutar ellas y sacar una sonrisa al público. “Lo demás ya se sabe...”, añaden, dejando claro que la competición nunca ha sido su prioridad.

La murga Murguen Queen durante su actuación en 2024. / Andrés Rodríguez

El López de Ayala sigue imponiendo, aseguran que “las cosquillas en el estómago siempre están. Es una sensación inexplicable que solo entiende quien se ha subido a las tablas”. Lo mejor es seguir compartiendo escenario con el grupo; lo más complicado, el sacrificio que hay detrás. A veces está muy poco valorado”, señalan.

Lo que habría que mejorar

Desde dentro del certamen, Murguer Queen no oculta su visión crítica. “Hay muchos aspectos de los que se podría hablar, pero ahora mismo urge subir el dinero de participación”, reclaman. “Lo que antes hacías con 300 euros ahora es prácticamente imposible. Si queremos más agrupaciones y más calidad, hay que darle una vuelta”.

Para ellas, lo peor que puede suceder en el concurso es “la falta de objetividad y profesionalidad por parte del jurado”. A quienes llenan el teatro, les piden respeto: “Que escuchen y aplaudan a todas, porque cuesta mucho sacar este trabajo adelante”. Y a quienes siguen el certamen desde casa, una advertencia: “La nefasta retransmisión que tenemos no nos hace justicia”.

Murguer Queen en el Concurso de Murgas en 2023. / Andrés Rodríguez

Murguer Queen debutó en 2009, es de Badajoz y su premio más destacado fue un 14º puesto con el tipo Mortal Comba (asesinas a sueldo carnavaleras). Casi veinte años después, siguen defendiendo lo que las hace diferentes: la resiliencia.