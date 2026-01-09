Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El tanatorio Puente Real proyecta un nuevo crematorio y una ampliación de sus instalaciones

El tanatorio Puente Real proyecta un nuevo crematorio y una ampliación de sus instalaciones / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

El horno, de última generación, «no emite humo ni malos olores» y estará ubicado en la planta baja de las actuales instalaciones. La empresa funeraria pretende atender a la demanda de incineraciones

"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook

El peluquero participó en una serie de artículos de este diario sobre lo que reclamaba la ciudad al futuro Gobierno de la Junta y recibió mensajes racistas

Máscaras, fertilidad y mundo rural: la exposición de Víctor Manuel Pizarro sobre rituales ancestrales en Badajoz

La sede de Fundación CB alberga esta muestra que reúne 45 imágenes de fiestas ancestrales de España y Portugal con raíces que se remontan al Neolítico

La murga Sa Tersiao apuesta por un tipo arriesgado y la calle para volver a conectar con el público de Badajoz

Tras debutar en 2018, este grupo mantiene su filosofía: disfrutar y hacer disfrutar, por lo que prefiere centrarse en la conexión con la gente más que en las puntuaciones del jurado

El Open de Extremadura XCO abre el año deportivo

La prueba ciclista, organizada por el Kazajoz, se celebrará el domingo 11 en Tres Arroyos y combinará promoción para los más jóvenes y competición oficial

