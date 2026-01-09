Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El horno, de última generación, «no emite humo ni malos olores» y estará ubicado en la planta baja de las actuales instalaciones. La empresa funeraria pretende atender a la demanda de incineraciones

El peluquero participó en una serie de artículos de este diario sobre lo que reclamaba la ciudad al futuro Gobierno de la Junta y recibió mensajes racistas

La sede de Fundación CB alberga esta muestra que reúne 45 imágenes de fiestas ancestrales de España y Portugal con raíces que se remontan al Neolítico

Tras debutar en 2018, este grupo mantiene su filosofía: disfrutar y hacer disfrutar, por lo que prefiere centrarse en la conexión con la gente más que en las puntuaciones del jurado

La prueba ciclista, organizada por el Kazajoz, se celebrará el domingo 11 en Tres Arroyos y combinará promoción para los más jóvenes y competición oficial