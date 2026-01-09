Psoe: "El retraso del PP vuelve a castigar a quienes usan el autobús urbano en Badajoz"

El Psoe de Badajoz ha criticado el nuevo retraso del equipo de gobierno del PP a la hora de aplicar la bonificación del 50% en el transporte urbano, una medida que debía haberse aprobado antes de finalizar el año mediante un pleno extraordinario y que, hoy en día, sigue sin haberse convocado.

El propio gobierno municipal anunció a mediados de diciembre que ese pleno se celebraría antes de cerrar 2025 para garantizar que los descuentos continuaran aplicándose con normalidad desde el 1 de enero. Sin embargo, entrado ya el mes de enero, ese compromiso no se ha cumplido y "la ciudad vuelve a pagar las consecuencias" de una "gestión lenta" cuando se trata de aliviar el bolsillo de la gente.

La situación no es nueva. El Grupo Municipal Socialista ya advirtió en ejercicios anteriores de este mismo problema, que se repite cada seis meses con el mismo patrón: anuncios tardíos, tramitaciones lentas y falta de previsión. Una forma de actuar que acaba repercutiendo directamente en las personas usuarias del transporte público y que vuelve a demostrar que el PP tropieza una y otra vez en la misma piedra.

El descuento del 50% en los bonos y abonos cuenta con una financiación clara y conocida: un 20% a cargo del Gobierno de España y un 30% que debe asumir el Ayuntamiento de Badajoz. No existe, por tanto, ninguna incertidumbre económica que justifique este retraso, sino únicamente una "falta de voluntad política y de diligencia administrativa".

"Mientras el equipo de gobierno se toma su tiempo, la ciudadanía está pagando más por cada viaje", advierten. Desplazamientos que hasta el 31 de diciembre costaban 32 céntimos han pasado a costar 65, y lo mismo ocurre con distintas modalidades. Una subida que no debería haberse producido y que tiene un único responsable.

Compromiso con la movilidad sostenible

Desde el Psoe consideran especialmente grave que esta parsimonia se produzca en un servicio público esencial, utilizado a diario por miles de personas trabajadoras, jóvenes y mayores, y que debería ser una prioridad para cualquier ayuntamiento comprometido con la movilidad sostenible y la cohesión social.

Además, recuerdan que el Gobierno de España anunció con suficiente antelación el mantenimiento de las bonificaciones al transporte público, por lo que el Ayuntamiento disponía del margen necesario para dejar preparado el expediente y evitar cualquier interrupción en la aplicación de los descuentos.

En este sentido, los socialistas subrayan que en otros territorios se ha actuado con mayor agilidad administrativa, utilizando fórmulas que han permitido mantener las bonificaciones desde el primer día del año sin afectar en ningún momento al bolsillo de la ciudadanía. Badajoz, una vez más, llega tarde por una gestión municipal que confunde prudencia con inacción.

El Psoe reclama al equipo de gobierno del PP que convoque de inmediato el pleno extraordinario necesario y aplique cuanto antes la rebaja del 50% en el transporte urbano. "La ciudadanía no puede seguir pagando la falta de previsión de un gobierno que siempre reacciona tarde cuando se trata de tomar decisiones en favor de la mayoría", concluye.