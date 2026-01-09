El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?

Aunque todavía quedan guirnaldas colgadas en la calle y elementos decorativos de la Navidad colocados en plazas y rotondas de Badajoz, incluido en gran cono instalado ante la fachada de la catedral, todas estas luces que adornaban las noches navideñas no han vuelto a encenderse desde la madrugada del día de Reyes. En Badajoz la Navidad se acabó el 7 de enero, a efectos de alumbrado público extraordinario.

Sin embargo, hay un lugar donde cada noche siguen encendiéndose las luces de Navidad. Se trata del puente de Palmas. Por primera vez, la empresa que ilumina a Badajoz, Ximénez, había incluido este monumento en el recorrido luminoso navideño y, la opinión generalizada, es que el puente está precioso. Tanto, que el servicio municipal de Alumbrados ha decidido mantener esta decoración, de momento.

Según fuentes municipales, las luces del puente de Palmas, también conocido como puente Viejo, serán las últimas que se retiren entre todas las que se han colocado en Navidad.

La decoración es sencilla, con dos tiras de luces leds que recorren el puente de una cabecera a otra a lo largo, a izquierda y a derecha, sujetas a las farolas dibujando arcadas iguales unas a otras que dotan al monumento de una imagen romántica e idílica. Para destacarlas aún más, permanece apagada la iluminación monumental de los arcos del puente, encendida el resto de noches del año.

Tan bonito está el puente de Palmas así iluminado con las cadenetas de leds, que hay quien pide que podría quedarse así para siempre. No ocurrirá. La intención es que se retire esta iluminación a finales del mes de enero.

Todavía hay tiempo para cambiar de opinión.