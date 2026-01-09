El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

El tanatorio Puente Real proyecta la apertura de un nuevo crematorio, así como una ampliación de sus actuales dependencias. Este proyecto, que busca mejorar y optimizar el servicio funerario la capital pacense dará sus frutos si finalmente progresa la petición de Servicios Funerarios Badajoz para instalar un segundo horno en sus instalaciones de más de 4.000 metros cuadrados.

Según explica Enrique García-Tomé, responsable del tanatorio, y también del crematorio que dispone Badajoz, en los últimos años ha habido un aumento considerable en cuanto al número de incineraciones en la ciudad, «que se encuentran casi al 50% frente a los enterramientos», lo que ha generado un déficit de capacidad con respecto a la demanda real. «Estamos ya casi en la mitad de incineraciones en enterramiento», subraya.

«No es suficiente»

Por tanto, desde el tanatorio consideran que un solo horno «no es suficiente» para el volumen de servicio que manejan, «porque muchas veces a nuestros clientes tenemos que darle incineración para dos, tres y cuatro días después del fallecimiento», señala. Una espera que, reconoce, «para una familia que pierde a un padre, una madre o un hermano es un problema importante». «Nosotros queremos ofrecer un buen servicio, y esta distancia, al final, no le gusta a la gente», insiste.

De esta forma, el nuevo crematorio se ubicaría en la planta inferior del tanatorio, un espacio que ya fue construido cuando abrió el edificio para situarse a la altura del río. Actualmente se utiliza como almacén y para servicios internos, pero puede habilitarse para ofrecer una prestación más específica. «No tenemos que ampliar ni agrandar nada, simplemente adaptar lo que ya hay», aclara.

Otras ampliaciones

Asimismo, el nuevo crematorio no es la única ampliación que contempla el proyecto. Incluye también la creación de una segunda capilla, lo que permitirá celebrar dos ceremonias simultáneamente y así evitar «que las familias se tengan que desplazar a parroquias de otros barrios cuando coinciden varios servicios a la vez», afirma.

A ello se suma, además, la instalación de un columbario, una habitación destinada a depositar las urnas con las cenizas de quienes opten por no llevarlas a su domicilio, una opción «cada vez más demandada». En ese sentido, García-Tomé detalla que en otras instalaciones, con el paso de los años, los costes se han elevado considerablemente, llegando a «1.500, 1.800 o 2.000 euros por columbario». En cambio, la intención del tanatorio Puente Real es ofrecerlos «a precios equilibrados y competitivos», para que las familias no tengan que desplazarse ni asumir costes muy elevados, apunta.

Estos espacios estarán integrados junto a la capilla, lo que permitirá a los familiares acudir a rezar o recordar a sus seres queridos los 365 días del año, en un entorno «accesible y céntrico». «El objetivo es dar un servicio íntegro en un mismo sitio: la velación, la floristería, la cremación y también el columbario, para así crear un espacio donde las familias puedan estar tranquilas cuando lo necesiten», resume. «Es un servicio extra para los pacenses y visitantes y una demanda real de la ciudad».

De última generación

Por otro lado, García-Tomé asegura que desde el tanatorio son conscientes de que uno de los aspectos que más preocupa a la población cuando se anuncian este tipo de infraestructuras es su posible impacto ambiental, a pesar de que, incide, «a nivel nacional y en la mayoría de las comunidades de España está permitido construir un crematorio en el mismo lugar que un tanatorio».

En este sentido, remarca que se trata de tecnología de última generación, lejos del funcionamiento que acostumbraban los de antaño. «Los crematorios actuales no tienen nada que ver con los de antes. Van con filtros superpotentes, no sale humo, no huele absolutamente nada», aclara, y garantiza que incluso «existen estudios que indican que una cremación contamina menos que una freidora de patatas». Además, el nuevo horno funcionará con gas, en lugar de gasóleo, y contará con sistemas avanzados de filtrado. «Dada la situación y en el punto donde nos encontramos de la ciudad, tiene que ser un horno de última generación para que no pueda afectar a nadie», recalca.

Sin fecha y a la espera

Por otra parte, cabe destacar que este proyecto ha sido publicado recientemente en el Diario Oficial de Extremadura, mientras que la solicitud de permiso ambiental ha sido remitida por la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta al Ayuntamiento de Badajoz, que deberá emitir un informe técnico al respecto, así que, de momento, no hay fecha. «Nosotros salimos pitando a hacerlo cuanto antes porque al final sabemos que se trata de una demanda de la ciudad», sostiene. «Estamos a la espera, el horno está encargado y todo preparado y construido; en cuanto nos den viabilidad, arrancamos».