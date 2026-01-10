Badajoz consolida su atractivo turístico: las visitas a monumentos crecen un 21,5% en 2025

Badajoz continúa afianzando su posición como destino turístico de referencia en el interior peninsular. Los datos registrados en 2025 confirman un crecimiento sostenido y muy significativo en cuanto al número de visitas a los monumentos gestionados por el Ayuntamiento de Badajoz. En concreto, el pasado ejercicio registró un incremento del 21,5% respecto al año anterior. Así lo confirma el concejal de Turismo, Rubén Galea, quiendestaca que estos datos «son especialmente buenos».

El concejal explica que el recuento se realiza sobre «los turistas que entran en los monumentos gestionados por el ayuntamiento, que son ocho en concreto»: la torre de Espantaperros, el Fuerte de San Cristóbal, la Galería de Fusileros, los Jardines de la Galera, Puerta de Palmas, la Torre de Santa María, la torre de los Acevedo y el yacimiento del Alpéndiz. En total, Badajoz ha pasado «de 50.351 visitantes que tuvimos en 2024, a 61.191 en este 2025», una cifra que, según Galea, es «realmente espectacular» y por la que hay que alegrarse. De nuevo el monumento más visitado fue la Torre de Espantaperros que registró 23.825 visitas, esto supone un 30% de incremento con respecto al 2024.

La Torre de Espantaperros fue el monumento más visitado de toda la ciudad de Badajoz. / Santi García

El mayor aumento se ha vivido en el yacimiento del Alpéndiz, la zona que conecta La galera con la Alcazaba. En 2024 fueron 1.597 personas las que lo visitaron y en este ejercicio han pasado por él 5.943. Esto supone un aumento del 370%. Según el edil, esto puede ser debido a la iluminación monumental que se instaló durante los meses de verano dentro de la programación de la Ciudad Encendida.

Otro de los espacios que han tenido buenas cifras de visitas es la galería de Fusileros, en la zona del Campillo. Este espacio se reabrió al público tras renovar la iluminación en el mes de octubre y en tan solo dos meses han pasado por él 1.269 personas.

Interior de la Galería de Fusileros. / Ayuntamiento de Badajoz

Motivos del crecimiento

Este crecimiento no es un hecho aislado. El edil subraya a este diario que los datos de visitantes se llevan incrementando «tres años consecutivos» y que el aumento del turismo «es una percepción real que está a pie de calle». En este sentido, señala que «antes veíamos cuatro grupos de turistas al cabo del mes, y de la pandemia para acá, rara es la mañana o la tarde que no nos vemos cuatro o cinco grupos de turistas con su guía».

Uno de los factores clave, según razona el edil, ha sido la intensa estrategia promocional desarrollada durante todo el año. «Empezamos el año publicitándonos en los 90 paradores de España, en la revista de Paradores, buscando también un perfil de visitante con cierto nivel cultural», dice Galea, quien añade que estas acciones se han reforzado con campañas «en las aerolíneas, como Air Nostrum, publicitándonos en su revista y estando presentes en todos sus aviones». Todo ello, afirma, «se ha visto reflejado también en los datos de ocupación hotelera».

"Antes veíamos cuatro grupos de turistas al cabo del mes, y de la pandemia para acá, rara es la mañana o la tarde que no nos vemos cuatro o cinco grupos de turistas con su guía" Rubén Galea — Concejal de Turismo de Badajoz

Gran ocupación hotelera

Aunque los datos oficiales del INE aún no están cerrados, el concejal ha avanzado que en base a lo que les llega de los hosteleros de la ciudad el dato de pernoctaciones también son muy positivos: «Han tenido una ocupación media por encima del 70% durante todo el año», un dato que califica como «absolutamente espectacular». Lo dice porque argumenta que mantener esa ocupación «día a día y el fin de semana» supone un dato muy importante.

El balance global de la Concejalía de Turismo es, por tanto, claramente positivo: «No puede ser de otra manera que positivo a la vista de los números», afirma Galea. Así, considera que estos resultados son «un aliciente para seguir trabajando en esa línea» y «seguir apostando por la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico».

El papel de las fiestas de interés internacional

Un papel destacado lo juegan las dos fiestas de Interés Turístico Internacional: «Vender las dos fiestas que ya tenemos de interés turístico internacional también ayuda mucho». Según Galea, estos reconocimientos «nos vuelven a poner en el mapa» y hacen que «suene el nombre de Badajoz», actuando como reclamo turístico durante todo el año.

De hecho, Badajoz se sitúa dentro de la lista de las diez ciudades españolas «que tienen dos títulos» de esta categoría. Aunque en esas dos fechas la ocupación hotelera alcanza el 100%, sí repercute en los datos del resto del año: «Despierta el interés al visitante y al turista para visitar la ciudad en otras».

Esto se está reflejando en los datos del verano, una época tradicionalmente más floja: «En estos dos últimos años se ha visto una tendencia con gran incremento de extranjeros en verano» y «una ocupación muy alta» también en julio y agosto. El visitante que suele llegar a la ciudad «habitualmente viene es de una en edad media de 40 a 50 años, visitante familiar y que tiene interés por descubrir el patrimonio cultural».

Un turista italiano observa el panel informativo del turismo en la plaza de España de Badajoz. / Santi García

De cara a 2026, las previsiones pasan por «seguir esa tendencia alcista» y continuar promocionando Badajoz como «la ciudad fortificada con más metros de muralla de toda la península», con «6.540 metros de muralla», «la Alcazaba árabe más extensa de Europa» y «una gastronomía realmente destacada». Todos estos recursos se unen al atractivo que despiertan los monumentos y las fiestas de la ciudad para consolidar un año más los datos del turismo en la ciudad.