La investigación continúa abierta
Cinco disparos de madrugada contra la fachada de un inmueble en Badajoz
En la barriada pacense de Ronda Sur, la Policía Nacional ha asegurado la zona tras el tiroteo que ha tenido lugar sobre las 4.00 de la madrugada
A pesar de que los moradores de la vivienda se encontraban dentro, el suceso no ha causado daños personales
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Jefatura Superior de Extremadura han abierto una investigación tras registrarse un tiroteo en una vivienda de la barriada pacense de Ronda Sur. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 4.00 de la madrugada de este sábado en un inmueble ubicado en la calle Luis Zambrano Blanco, junto a la zona de Suerte de Saavedra.
Según han confirmado fuentes policiales a este diario, se efectuaron hasta cinco disparos con arma de fuego que impactaron contra la fachada del edificio. Tras el aviso, se activó de inmediato un amplio dispositivo policial con el objetivo de asegurar el entorno y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
No se han producido detenciones pero hay una persona implicada, según estas mismas fuentes policiales.
Sin heridos
Los agentes desplazados se encargaron de las tareas de control y seguridad de la zona. A pesar de la gravedad del suceso, no se han producido daños personales, aunque los moradores de la vivienda se encontraban en el interior en el momento de los disparos.
El caso ha cobrado mayor repercusión a lo largo de la mañana después de que en la red social Facebook se publicara un vídeo relacionado con el tiroteo. En las imágenes se aprecia la vía pública donde han ocurrido los hechos y a una persona efectuando disparos para, a continuación, salir corriendo del lugar.
En el mismo vídeo, la persona que lo difunde acompaña las imágenes con mensajes de tono amenazante dirigidos al autor de los tiros, asegurando que lo identificará. El texto incluye expresiones insultantes y amenazas tales como "como de contigo vas a correr pero bien" o "te voy a coger de día y sin taparme, cagón".
La Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar las circunstancias del ataque e identificar a la persona resonsable de los disparos.
