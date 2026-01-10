El Colegio de Médicos de Badajoz apoya la movilización por un estatuto marco propio y rechaza el borrador de Sanidad

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz (icomBA) ha manifestado su "contundente rechazo" al borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad ya que, defienden, "mantiene" una clasificación profesional "inadecuada" y no recoge aspectos "esenciales" como el desarrollo continuo, la mejora retributiva o una regulación específica de la jornada que respete el descanso, conciliación y responsabilidad de los profesionales.

Así, tras lamentar en nota de prensa este sábado el, a su juicio, "escaso talante negociador" del Ministerio de Sanidad que, aseguran, "ignora las justas reivindicaciones" de los diferentes sindicatos médicos, el icomBA ha instado a las administraciones competentes a abrir un proceso de negociación "real y efectivo" que garantice un sistema sanitario "de calidad".

Con ello, subrayan, se busca dejar atrás un modelo de jornada y reconocimiento profesional "obsoleto" que no es "acorde" a las nuevas generaciones de médicos, ni al ejercicio de una medicina en el contexto de una Europa del siglo XXI.

En consecuencia, el colegio pacense ha calificado de "imprescindible" la aprobación de un nuevo Estatuto Médico que permita un marco de diálogo y negociación específico para la profesión médica y facultativa.

Finalmente, el icomBA ha aplaudido el "movimiento histórico de unión" al que han llegado diferentes organizaciones sindicales médicas, proyectando juntas, según destaca el colegio, una "movilización nacional indefinida" en este año 2026 en aras de generar un cambio de escenario en un momento que han tildado de "crucial" para el futuro de la profesión médica en España.