Francisco Javier Casillas reelegido hermano mayor del Descendimiento y la Esperanza de San Andrés en Badajoz

La cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento, María Santísima de la Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza de Badajoz renueva su junta de gobierno este mismo sábado. Al mando de esta hermandad continuará Francisco Javier Casillas que ha sido reelegido como hermano mayor.

La toma de posesión se realizará tras la eucaristía que se celebrará en el templo parroquial de San Andrés en la tarde de este sábado. Una vez finalizada la celebración se realizará el acto en el que, según indican desde la cofradía, "todos los miembros realizan el juramento de su cargo ante el libro de reglas de la hermandad".

Será el consiliario de la hermandad, el párroco Andrés Fernández Llera, el que impondrá las medallas bendecidas de la hermandad a los nuevos miembros de la junta de gobierno. Este es el culmen de un proceso electoral que se inició el 19 de septiembre y que finalizó el día 9 de noviembre con el día de las elecciones. Según indican desde la cofradía, "todo el proceso electoral se ha desarrollado sin ninguna incidencia" y en él solo se presentó "una única candidatura". El escrutinio fue enviado al Arzobispado de Mérida - Badajoz y fue ratificado el nombramiento el pasado día 11 de noviembre por un periodo de cuatro años.

El nuevo equipo

La nueva junta de gobierno está encabezada por Francisco Javier Casillas que repite en el cargo y se enfrenta a su segunda legislatura. Además, lo acompañan Antonio Villalba como vice hermano mayor y mayordomo y María José Matito como tesorera de la hermandad.

Francisco Javier Casillas, hermano mayor de la hermandad del Descendimiento y la Esperanza de Badajoz, atiende a este diario. / Santi García

Asimismo, este equipo está completado con los siguientes vocales: Francisco Javier García Mateos, Daniel Ventura, Montserrat Casillas, María Luis Borrero y Emma García Moreno. Estos nombres son los que desarrollarán las labores de dirección de esta cofradía que se fundó en 1943 los próximos cuatro años. Hay algunas variaciones con respecto a la anterior junta de gobierno, pero el modo de trabajo continuará teniendo la misma esencia y con un objetivo claro: "Seguir trabajando con humildad para acercar la hermandad a los hermanos".

Retos de futuro

Francisco Javier Casillas se presenta con un único motivo en la cabeza: "Por compromiso y por el número de proyectos que queremos sacar adelante y están pendientes", afirma. Entre esos planes de futuro cuentan con muchos de gran relevancia. "Queremos acometer importantes acciones de mantenimiento del patrimonio histórico artístico de la hermandad", ejemplifica el hermano mayor. Otro de ellos es seguir engrosando el ajuar de la Virgen de la Esperanza que "está mejorando mucho en los últimos años a través de donaciones de hermanos", señala.

La Virgen de la Esperanza sale de la iglesia de San Andrés el Miércoles Santo de 2024 en Badajoz. / Santi García

A ellos se suman otros muchos que tienen su origen en la vida de hermandad. "Queremos seguir atrayendo a jóvenes a nuestra cofradía e involucrarlos", indica. Este trabajo llevan desarrollándolo desde hace años, con el anterior hermano mayor, Juan Manuel Rosado. Con él se empezó a fraguar la fundación del grupo joven de la hermandad algo que se culminó hace cuatro años. Desde entonces el número de hermanos menores de 25 años ha ido en aumento progresivamente. Sin ir más lejos, "en 2025 hemos atraído a 26 jóvenes menores de esa edad", informa Casillas. Como muestra de esa involucración del sector más juvenil en la hermandad está la incorporación de Emma García Moreno a la junta de gobierno con tan solo 20 años.

Al mismo tiempo, la intención que tiene Francisco Javier Casillas y su equipo es seguir aumentando el número de hermanos que "actualmente estará en torno a los 400". Otro de los puntales de su forma de concebir la cofradía es haciendo una importante obra social y en este aspecto también basan muchos de sus esfuerzos.

"Humildad y responsabilidad"

El hermano mayor toma este segundo mandato "con humildad y con mucha responsabilidad", asevera. Eso sí, señala que lo afronta con "más experiencia y mucha más ilusión para poder desarrollar los proyectos que tenemos entre manos para la hermandad".

El balance que hace Casillas es "muy positivo, pero igualmente de trabajo". La palabra con la que define estos primeros cuatro años que ha cumplido en el cargo es satisfacción por haber logrado ese "acercamiento a los hermanos, a la asociación de Costaleros y Capataces San José y haber ampliado el ajuar de la virgen". Al mismo tiempo, señala que también se han acometido trabajos importantes en cuanto a la restauración del frontal del paso del Cristo del Descendimiento.