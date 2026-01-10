Sa Tersiao abrirá por segundo año consecutivo el Concurso de Murgas de Badajoz

El Concurso de Murgas de Badajoz 2026 calienta motores. Este sábado se ha celebrado el sorteo que ha determinado el orden de actuación de los 21 grupos que participarán en la fase preliminar del certamen, que arrancará el martes 3 de febrero en el Teatro López de Ayala.

Una de las principales novedades de esta edición es el adelanto del horario de inicio, que pasa de las 21.30 a las 21.00 horas, una medida adoptada a petición de los propios murgueros con el objetivo de evitar que las sesiones se prolonguen demasiado.

Los primeros, por segunda vez

La murga Sa Tersiao será la encargada de abrir el certamen el martes 3 de febrero, repitiendo así el papel de “rompehielos” que ya asumió el pasado año. Será la séptima participación del grupo en el concurso. Procedentes de Talavera la Real, llegan con un tipo muy ligado a lo local y cargado de nostalgia, según ha adelantado a este medio Jesús Pino, miembro de la agrupación.

Jesús Pino, uno de los componentes de Sa Tersiao. / Jota Granado

El nombre con el que se presentan este año es “Perdón si no me levanto”, una propuesta que apunta a emociones reconocibles y guiños a la identidad extremeña.

Martes 3 de febrero: arranque de las preliminares

La primera sesión del concurso contará con las siguientes actuaciones, por este orden:

Sa Tersiao

Se me hace tarde

Al Maridi

Gitano y de Badajo

Los Mirinda

Miércoles 4 de febrero: cantera y veteranía sobre las tablas

La segunda jornada reunirá propuestas muy diversas, con presencia de grupos consolidados y otros más recientes:

Los Lingartos

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Cacos

Los Chungos

Jueves 5 de febrero: la noche de los vigentes campeones

El jueves llegará la primera sesión con participación femenina y la actuación de la murga ganadora en 2025

Murguer Queen

Yo no salgo

Water Closet

Los Minifolk

Marwán

Viernes 6 de febrero: cierre de preliminares

La última noche de preliminares pondrá el broche a cuatro intensas jornadas de carnaval en el López de Ayala:

De Turuta Madre

La Castafiore

Los Camballotas

Los DesKaraos

Los Excusaos

Las Chimixuris

El público durante el sorteo celebrado para determinar el orden de actuación de las murgas. / Jota Granado

Con el orden ya definido y las fechas marcadas en el calendario, el Concurso de Murgas de Badajoz se prepara para volver a llenar el teatro de humor, crítica, música y carnaval, en una edición que promete emociones desde la primera noche.

(Habrá ampliación).