Procedentes de Talavera
Sa Tersiao abrirá por segundo año consecutivo el Concurso de Murgas de Badajoz
La murga de mujeres Las Chimixurris será la encargada de cerrar las preliminares el viernes 6 de febrero
Con el objetivo de evitar que las sesiones se alarguen, el certamen -como novedad- adelantará su horario a las 21.00 horas
El Concurso de Murgas de Badajoz 2026 calienta motores. Este sábado se ha celebrado el sorteo que ha determinado el orden de actuación de los 21 grupos que participarán en la fase preliminar del certamen, que arrancará el martes 3 de febrero en el Teatro López de Ayala.
Una de las principales novedades de esta edición es el adelanto del horario de inicio, que pasa de las 21.30 a las 21.00 horas, una medida adoptada a petición de los propios murgueros con el objetivo de evitar que las sesiones se prolonguen demasiado.
Los primeros, por segunda vez
La murga Sa Tersiao será la encargada de abrir el certamen el martes 3 de febrero, repitiendo así el papel de “rompehielos” que ya asumió el pasado año. Será la séptima participación del grupo en el concurso. Procedentes de Talavera la Real, llegan con un tipo muy ligado a lo local y cargado de nostalgia, según ha adelantado a este medio Jesús Pino, miembro de la agrupación.
El nombre con el que se presentan este año es “Perdón si no me levanto”, una propuesta que apunta a emociones reconocibles y guiños a la identidad extremeña.
Martes 3 de febrero: arranque de las preliminares
La primera sesión del concurso contará con las siguientes actuaciones, por este orden:
- Sa Tersiao
- Se me hace tarde
- Al Maridi
- Gitano y de Badajo
- Los Mirinda
Miércoles 4 de febrero: cantera y veteranía sobre las tablas
La segunda jornada reunirá propuestas muy diversas, con presencia de grupos consolidados y otros más recientes:
- Los Lingartos
- Los Rayanos
- Valentín, entrenador infantil
- Los Cacos
- Los Chungos
Jueves 5 de febrero: la noche de los vigentes campeones
El jueves llegará la primera sesión con participación femenina y la actuación de la murga ganadora en 2025
- Murguer Queen
- Yo no salgo
- Water Closet
- Los Minifolk
- Marwán
Viernes 6 de febrero: cierre de preliminares
La última noche de preliminares pondrá el broche a cuatro intensas jornadas de carnaval en el López de Ayala:
- De Turuta Madre
- La Castafiore
- Los Camballotas
- Los DesKaraos
- Los Excusaos
- Las Chimixuris
Con el orden ya definido y las fechas marcadas en el calendario, el Concurso de Murgas de Badajoz se prepara para volver a llenar el teatro de humor, crítica, música y carnaval, en una edición que promete emociones desde la primera noche.
(Habrá ampliación).
