Fueron pillados in fraganti
Un testigo evita un robo con fuerza en la tienda Al Corte de Pardaleras en Badajoz
La Policía Nacional ha detenido a dos individuos y busca a un tercer implicado que salió huyendo a pie
La Policía Nacional ha detenido esta pasada madrugada a dos personas cuando presuntamente intentaban cometer un robo con fuerza en la tienda Al Corte, ubicada en el centro comercial La Plaza, en el barrio de Pardaleras de Badajoz. La actuación policial se produjo tras la llamada de un testigo que alertó de la presencia sospechosa de los individuos en el establecimiento.
Los hechos ocurrieron a altas horas de la madrugada, cuando dos individuos fueron sorprendidos en las inmediaciones del local comercial con la aparente intención de acceder al interior del mismo para sustraer mercancía o dinero. Según han confirmado fuentes policiales, se trata de un robo con fuerza en grado de tentativa, ya que los presuntos autores no llegaron a entrar en el establecimiento.
Los sospechosos habrían acudido al lugar provistos de algún tipo de utensilio con el que pretendían forzar el acceso al comercio. Sin embargo, su actitud fue advertida por un testigo, que no dudó en avisar de inmediato a la Policía Nacional.
La rápida respuesta de los agentes permitió que varias patrullas se desplazaran hasta el centro comercial, donde localizaron a los individuos y procedieron a su detención en el mismo lugar de los hechos, evitando que el robo llegara a consumarse.
El aviso de un testigo
Desde la Policía Nacional se destaca la importancia de la colaboración ciudadana, subrayando que la llamada del testigo fue clave para frustrar el delito. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyen las diligencias correspondientes antes de su puesta a disposición judicial. Existe un tercer implicado que logró huir y está siendo buscado en estos momentos.
El suceso generó cierta expectación en la zona, aunque no se registraron daños personales ni materiales en el establecimiento afectado, que hoy funciona con total normalidad.
