Hay cuatro comparsas nuevas
Más de 11.000 personas participarán este año en Badajoz en el gran desfile del domingo de Carnaval
La agrupación Dekebais será la primera en desfilar, mientras que los últimos serán los integrantes de Las Monjas, de Torremejía, ocupando el puesto número 58
Más de 11.000 personas participarán este año en el gran desfile del domingo de Carnaval de Badajoz entre artefactos, grupos de animación y comparsas, que se celebrará el próximo 15 de febrero. La cuenta atrás para esta cita multitudinaria se ha activado este domingo tras el sorteo del orden de actuación, celebrado en el teatro López de Ayala, donde se han dado cita representantes de las distintas agrupaciones además de numerosos aficionados.
El ambiente ha sido festivo desde el primer momento, con nervios, expectación y muchas ganas de conocer un dato clave: quién abriría y quién cerraría el desfile, dos posiciones que siempre generan debate entre los carnavaleros.
Aumenta la participación con cuatro comparsas nuevas
La participación en el desfile del domingo de Carnaval aumenta este año gracias a la incorporación de cuatro comparsas nuevas, lo que eleva el número total hasta 58 agrupaciones, un dato que refuerza el crecimiento y la buena salud de esta fiesta, declarada de interés turístico internacional.
Junto a las comparsas, el desfile contará con 15 grupos de animación. El primero en abrir esta modalidad será el llamado 'Los Últimos Manolitos'. En cuanto a los artefactos, participarán un total de 36, una cifra que vuelve a poner de manifiesto la creatividad y el carácter popular del carnaval pacense. El encargado de abrir el bloque de artefactos será La Caidita.
Dekebais dará inicio al espectáculo
La comparsa encargada de abrir el desfile será Dekebais, que saldrá en primer lugar a las 12.00 horas. Se trata de una comparsa de Badajoz con una trayectoria constante en el Carnaval pacense, cuyo mayor logro histórico fue el primer premio obtenido en 1989, además de un segundo en 1991.
Abrir el desfile es, por tradición, uno de los puestos menos deseados, ya que hay público aún cogiendo sitio y el ambiente en la calle suele estar más frío.
El ecuador
Como cada año, las posiciones más demandadas son las del centro del desfile, el llamado ecuador, donde la afluencia de público suele ser mayor y el ambiente más animado. En esta zona se han situado las comparsas Los Lingotes de Talavera la Real, (puesto 25); Bakumba de Alange (puesto 26); La Kochera de Puebla de la Calzada (puesto 27); Pío Pío de Badajoz (puesto 28); Abokai de Badajoz (puesto 29) o Las Almendras de Almendralejo, una comparsa nueva que saldrá en la posición número 30.
Estas ubicaciones son, por lo general, consideradas estratégicas, ya que combinan buena luz, gran presencia de público y un desfile ya en pleno desarrollo.
'Las Monjas' cerrarán el desfile
El desfile lo cerrará una de las comparsas más potentes del Carnaval de Badajoz: Las Monjas de Torremejía. La agrupación acumula siete primeros premios, lo que la convierte en la comparsa más laureada en la historia del desfile.
Además, Las Monjas es la única comparsa que ha conseguido un triplete, es decir, ganar tres años consecutivos en este concurso. Tras su paso, pondrá el broche final el grupo de percusión Batala Badajoz, encargado de despedir la jornada con el ritmo y la fuerza que les caracteriza.
El sorteo que se ha celebrado hoy es reconocido por muchos carnavaleros como uno de los momentos más importantes previos al Carnaval, ya que el puesto dicen que puede influir notablemente en la percepción del público y del jurado.
Las horas centrales del día suelen ser las más valoradas, mientras que salir de noche es menos atractivo, ya que la falta de luz resta vistosidad a los trajes y coreografías. Por el contrario, las primeras horas del desfile tampoco son ideales debido a la menor presencia de público en la calle.
Una porra con final feliz para Caretos Salvavidas
Entre las anécdotas del sorteo ha destacado la doble alegría de Marta Monroy, presidenta de la comparsa Caretos Salvavidas. Días antes del sorteo, la agrupación organizó una porra interna en la que cada componente eligió el puesto que creía que le tocaría a la comparsa.
Marta apostó por el puesto número 23, que ha sido exactamente el que les ha correspondido, lo que provocó una reacción muy efusiva en el teatro. La porra tenía un bote de 58 euros, ya que cada integrante aportó un euro. Caretos Salvavidas está a punto de cumplir cuarenta años de historia en el Carnaval de Badajoz. Esta será su 38 participación en el concurso.
Un niño de 15 años y la sorpresa de la comparsa Tukanes
Otra de las escenas más llamativas la ha protagonizado la comparsa Los Tukanes, de Alange. Antonio, un niño de 15 años, fue uno de los encargados de sacar las bolas del sorteo y, de manera casual, anunció precisamente el nombre de su propia comparsa, ya que forma parte del grupo de baile.
La sorpresa fue mayor cuando se conoció que habían obtenido el puesto número 32, considerado por ellos como muy favorable. La reacción fue inmediata: gritos y aplausos que resonaron en todo el teatro.
A continuación se detalla el orden de actuación de los distintos grupos que desfilarán este año, tanto el domingo de Carnaval como el martes, día que se celebra el Entierro de la Sardina.
Desfile del entierro de la sardina
Grupos de Animación
1) CHURRERÍA LOS DESASTRES EXTRAORDINARIOS
2) LOS ZALACAS
3) CARNAVALATIS “SPARRAGOROCK”
4) YUNIS DANCE TROUPE “HIMBAS DEL CARNAVAL”
5) LOS CAMALOTES DEL GUADIANA
Artefactos
1) LA CAIDITA “DE NUEVO... LA CAIDITA DE ROMA”
2) LOS BOMBEROS
3) DESKRRIA2 “CAMINO DE OZ”
4) TRIMOTO “NO ME TOQUES LOS ELFOS”
5) LOS CURABACHAS DEL NILO
6) PUES ANDA QUE TÚ, SE ENDIOSA
7) LOS OCIOSOS VIENEN FURIOSOS
8) EL ARTE-FACTO “LOS HIJOS DEL FUEGO”
9) V DE URALITA
10) HOJA DE RUTA “LOS GUARDIANES DEL BOSQUE”
11) MASCACHAPAS SE SEPARAN
12) CHICALABROMA
13) LOWQUEHACOSTAO DA EL SALTO
14) EL CARPASO
15) DR. PELO “VIVA EL CARNAVAL DE BADAJOZ”
16) EXCARBA “EXCARBALHALLA”
17) LA BRIGADA 1986 “LA BRIGADA ANTIARDORES”
18) GOTEROS Y TIRITAS
19) EL GALLINERO “BIRMINGHAM”
20) APRISA Y CORRIENDO
21) LOS LOLEROS
Comparsas
1) CARIBE “LOS ENGENDROS DEL DELIRIO”
2) EL VAIVÉN
3) BALUMBA “EL MOVIMIENTO LÁOLÚ”
4) ES LO QUE HAY “EL REY SOMBRÍO DE BADAJOZ”
5) CARETOS SALVAVIDAS “OCEANÍA”
6) COMPARSA UMSUKA IMBALI
7) LA BULLANGUERA “TAURUS ELOGIUM”
8) WAILUKU CYBERPUNK 35 ANIVERSARIO
9) LOS DESERTORES "AETERNUM TAROT"
10) COMPARSA WHANAU "NOTRE DAME"
11) COMPARSA INFECTOS ACELERADOS
12) MORACANTANA
13) COMPARSA PIO PIO "LA LEYENDA DE VARADERO"
14) COMPARSA LANCELOT “EL ORÁCULO DE LANCELOT”
15) COMPARSA CAMBALADA “O CONXURO CAMBALADA”
16) BATALÁ BADAJOZ
Desfile infantil
1) HÉROES DEL CARNAVAL (ASPACEBA)
2) LA MOVIDA “MÁS QUE HUMANOS”
3) DEKEBAIS
4) BALUMBA “EL MOVIMIENTO LÁOLÚ”
5) LOS DESERTORES "AETERNUM TAROT"
6) LOS PIRULFOS
7) LOS LOROLOS
8) COMPARSA WHANAU "NOTRE DAME"
9) COMPARSA AQUELARRE “TUPÄ Y EL TAPIZ DE LOS COLORES”
10) COMPARSA LOS RIKI´S
11) MARABUNTA
12) COMPARSA LAS MONJAS “LA TRIBU DE NUNCA JAMÁS”
13) LOS TUKANES "LA MASCLETÁ"
14) LA BULLANGUERA “TAURUS ELOGIUM”
15) MERAKI
16) COMPARSA VAS COMO QUIERES
17) COMPARSA PIO PIO "LA LEYENDA DE VARADERO"
18) CARETOS SALVAVIDAS “OCEANÍA”
19) COMPARSA ANUVA
20) LOS MAKUMBAS
21) COMPARSA ACHIWEYBA “LOS BRIDGERTON”
22) COMPARSA CAMBALADA “O CONXURO CAMBALADA”
23) COMPARSA LANCELOT “EL ORÁCULO DE LANCELOT”
24) MORACANTANA
25) LA PAVA AND COMPANY
26) SANYATI
27) DONDE VAMOS LA LIAMOS
28) STANMAJARAS
29) EL VAIVÉN
30) VENDAVAL “HERALDOS DEL SOL”
31) SHANTALA
32) COMPARSA KIZUNA
33) COMPARSA GUASANGA “LOS LATIDOS DE LA TIERRA ROJA”
34) ES LO QUE HAY “EL REY SOMBRÍO DE BADAJOZ”
35) COMPARSA INFECTOS ACELERADOS
36) LA KOCHERA
37) CARIBE “LOS ENGENDROS DEL DELIRIO”
38) COMPARSA UMSUKA IMBALI
39) COMPARSA BICHEJOS
40) MONTIHUAKÁN
41) ASOC. CARNAVALERA ATAHUALPA
42) WAILUKU CYBERPUNK 35 ANIVERSARIO
43) CHALCHIMPAPAS
44) LOS MISMOS
45) LOS LINGOTES
46) CARNAVALATIS “SPARRAGOROCK”
Gran desfile del domingo
Grupos de Animación
1) AMC DE PATA NEGRA PERCUSIÓN
2) LOS ULTIMOS MANOLITOS “LOS ÚLTIMOS DE SAN FERMÍN”
3) CARNAVALATIS “SPARRAGOROCK”
4) LA PEÑA DE LOS 3 CUBATAS
5) BALUARTE CARNAVALERO
6) LOS CHIRIGALLOS
7) CHURRERÍA LOS DESASTRES EXTRAORDINARIOS
8) YUNIS DANCE TROUPE “HIMBAS DEL CARNAVAL”
9) LOS ZALACAS
10) LOS BOLIÑAS “LOS BOLIÑAS VIENEN FINOS, CON EL POLVO DEL CAMINO”
11) LOS CAMALOTES DEL GUADIANA
12) DEKEFUISTIS
13) CHALCHIMPAPAS "EL MUSICAL"
14) LOS PEGABOTES
15) SI SE QUIERE SE PUEDE
Artefactos
1) LA CAIDITA “DE NUEVO... LA CAIDITA DE ROMA”
2) LA GRANJARTERA 2026
3) LOS CARACHANCLAS
4) MASCACHAPAS SE SEPARAN
5) GOTEROS Y TIRITAS
6) LA MARWANETA SALTA LA VALLA
7) SA TERSIAO
8) LOS BOMBEROS
9) SE MACE TARDE “POCIONES VENDO QUE PARA MI NO QUIERO”
10) PA 4 DÍAS
11) JUNTOS Y REVUELTOS “EN BLANCO Y NEGRO”
12) LOS OCIOSOS VIENEN FURIOSOS
13) PUES ANDA QUE TÚ, SE ENDIOSA
14) KRMA “KRMAGOLANDIA”
15) MAMARRACHOS 2.0
16) EL CARPASO
17) SALSIPUEDES “10 AÑOS CONTIGO”
18) LA MIRINDINETA
19) ARTEFACTO CHUNGO “IL DIVO”
20) TRIMOTO “NO ME TOQUES LOS ELFOS”
21) DR. PELO “VIVA EL CARNAVAL DE BADAJOZ”
22) EL GALLINERO “BIRMINGHAM”
23) ARTEFACTO LOS REFORMAOS
24) LA BRIGADA 1986 “LA BRIGADA ANTIARDORES”
25) V DE URALITA
26) CHICALABROMA
27) HOJA DE RUTA “LOS GUARDIANES DEL BOSQUE”
28) EL ARTE-FACTO “LOS HIJOS DEL FUEGO”
29) APRISA Y CORRIENDO
30) LOS CURABACHAS DEL NILO
31) LA VALENTINETA
32) EXCARBA “EXCARBALHALLA”
33) DESKRRIA2 “CAMINO DE OZ”
34) LA BATIERA “LOS SULTANES DE LA BATIERA”
35) LOWQUEHACOSTAO DA EL SALTO
36) LOS LOLEROS
Comparsas
1) DEKEBAIS
2) ACHIKITÚ “EL RESURGIR DE JAFAR”
3) COLORIDO SOBRE RUEDAS "ALMA ÍGNEA"
4) MORACANTANA
5) SAQQORA 2026 “VENEZIANITÀ”
6) SHANTALA
7) LOS LOROLOS
8) ASOC. CARNAVALERA ATAHUALPA
9) COMPARSA LOS RIKI´S
10) MARABUNTA
11) CARIBE “LOS ENGENDROS DEL DELIRIO”
12) WAILUKU CYBERPUNK 35 ANIVERSARIO
13) BALUMBA “EL MOVIMIENTO LÁOLÚ”
14) LOS DESERTORES "AETERNUM TAROT"
15) COMPARSA AQUELARRE “TUPÄ Y EL TAPIZ DE LOS COLORES”
16) COMPARSA CAMBALADA “O CONXURO CAMBALADA”
17) LOS PIRULFOS
18) COMPARSA INFECTOS ACELERADOS
19) COMPARSA LOS COLEGAS “XCARET”
20) COMPARSA LANCELOT “EL ORÁCULO DE LANCELOT”
21) ES LO QUE HAY “EL REY SOMBRÍO DE BADAJOZ”
22) STANMAJARAS
23) CARETOS SALVAVIDAS “OCEANÍA”
24) LOS MAKUMBAS
25) LOS LINGOTES
26) BAKUMBA
27) LA KOCHERA
28) COMPARSA PIO PIO "LA LEYENDA DE VARADERO"
29) COMPARSA ABOKAI
30) LAS ALMENDRAS
31) COMPARSA UMSUKA IMBALI
32) LOS TUKANES "LA MASCLETÁ"
33) COMPARSA KIZUNA
34) EL VAIVÉN
35) LOS LEGENDARIOS
36) COMPARSA ANUVA
37) SINSILI-NÓ “ILUMINATIS REPTILIANOS”
38) COMPARSA WHANAU "NOTRE DAME"
39) COMPARSA ACHIWEYBA “LOS BRIDGERTON”
40) LA MOVIDA “MÁS QUE HUMANOS”
41) DONDE VAMOS LA LIAMOS
42) COMPARSA KIWAHIRA
43) SANYATI
44) LOS CAPRICHOSOS “THE LAST STAND”
45) LOS MISMOS
46) COMPARSA VAS COMO QUIERES
47) COMPARSA AL LÍMITE
48) COMPARSA GUASANGA “LOS LATIDOS DE LA TIERRA ROJA”
49) LOS SUPERKK SE PISAN LA MANGUERA
50) LA PAVA AND COMPANY
51) COMPARSA BICHEJOS
52) VENDAVAL “HERALDOS DEL SOL”
53) LA BULLANGUERA “TAURUS ELOGIUM”
54) ¡A CALLÁ,NIÑOS!
55) MONTIHUAKÁN
56) MERAKI
57) LOS DE SIEMPRE “RITMOS Y RAÍCES DE AMÉRICA”
58) COMPARSA LAS MONJAS “LA TRIBU DE NUNCA JAMÁS”
59) BATALÁ BADAJOZ
