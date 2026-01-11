Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hay cuatro comparsas nuevas

Más de 11.000 personas participarán este año en Badajoz en el gran desfile del domingo de Carnaval

La agrupación Dekebais será la primera en desfilar, mientras que los últimos serán los integrantes de Las Monjas, de Torremejía, ocupando el puesto número 58

Sorteo en el teatro López de Ayala del orden de salida de comparsas, artefactos y grupos de animación.

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Más de 11.000 personas participarán este año en el gran desfile del domingo de Carnaval de Badajoz entre artefactos, grupos de animación y comparsas, que se celebrará el próximo 15 de febrero. La cuenta atrás para esta cita multitudinaria se ha activado este domingo tras el sorteo del orden de actuación, celebrado en el teatro López de Ayala, donde se han dado cita representantes de las distintas agrupaciones además de numerosos aficionados.

El ambiente ha sido festivo desde el primer momento, con nervios, expectación y muchas ganas de conocer un dato clave: quién abriría y quién cerraría el desfile, dos posiciones que siempre generan debate entre los carnavaleros.

Ambiente del público durante el sorteo.

Aumenta la participación con cuatro comparsas nuevas

La participación en el desfile del domingo de Carnaval aumenta este año gracias a la incorporación de cuatro comparsas nuevas, lo que eleva el número total hasta 58 agrupaciones, un dato que refuerza el crecimiento y la buena salud de esta fiesta, declarada de interés turístico internacional.

Junto a las comparsas, el desfile contará con 15 grupos de animación. El primero en abrir esta modalidad será el llamado 'Los Últimos Manolitos'. En cuanto a los artefactos, participarán un total de 36, una cifra que vuelve a poner de manifiesto la creatividad y el carácter popular del carnaval pacense. El encargado de abrir el bloque de artefactos será La Caidita.

Dekebais dará inicio al espectáculo

La comparsa encargada de abrir el desfile será Dekebais, que saldrá en primer lugar a las 12.00 horas. Se trata de una comparsa de Badajoz con una trayectoria constante en el Carnaval pacense, cuyo mayor logro histórico fue el primer premio obtenido en 1989, además de un segundo en 1991.

Abrir el desfile es, por tradición, uno de los puestos menos deseados, ya que hay público aún cogiendo sitio y el ambiente en la calle suele estar más frío.

El ecuador

Como cada año, las posiciones más demandadas son las del centro del desfile, el llamado ecuador, donde la afluencia de público suele ser mayor y el ambiente más animado. En esta zona se han situado las comparsas Los Lingotes de Talavera la Real, (puesto 25); Bakumba de Alange (puesto 26); La Kochera de Puebla de la Calzada (puesto 27); Pío Pío de Badajoz (puesto 28); Abokai de Badajoz (puesto 29) o Las Almendras de Almendralejo, una comparsa nueva que saldrá en la posición número 30.

Estas ubicaciones son, por lo general, consideradas estratégicas, ya que combinan buena luz, gran presencia de público y un desfile ya en pleno desarrollo.

Balumba durante el desfile de Badajoz el año pasado.

'Las Monjas' cerrarán el desfile

El desfile lo cerrará una de las comparsas más potentes del Carnaval de Badajoz: Las Monjas de Torremejía. La agrupación acumula siete primeros premios, lo que la convierte en la comparsa más laureada en la historia del desfile.

Además, Las Monjas es la única comparsa que ha conseguido un triplete, es decir, ganar tres años consecutivos en este concurso. Tras su paso, pondrá el broche final el grupo de percusión Batala Badajoz, encargado de despedir la jornada con el ritmo y la fuerza que les caracteriza.

El sorteo que se ha celebrado hoy es reconocido por muchos carnavaleros como uno de los momentos más importantes previos al Carnaval, ya que el puesto dicen que puede influir notablemente en la percepción del público y del jurado.

Las horas centrales del día suelen ser las más valoradas, mientras que salir de noche es menos atractivo, ya que la falta de luz resta vistosidad a los trajes y coreografías. Por el contrario, las primeras horas del desfile tampoco son ideales debido a la menor presencia de público en la calle.

Una porra con final feliz para Caretos Salvavidas

Entre las anécdotas del sorteo ha destacado la doble alegría de Marta Monroy, presidenta de la comparsa Caretos Salvavidas. Días antes del sorteo, la agrupación organizó una porra interna en la que cada componente eligió el puesto que creía que le tocaría a la comparsa.

Marta Monroy en el patio de butacas con otra integrante de Caretos Salvavidas.

Marta apostó por el puesto número 23, que ha sido exactamente el que les ha correspondido, lo que provocó una reacción muy efusiva en el teatro. La porra tenía un bote de 58 euros, ya que cada integrante aportó un euro. Caretos Salvavidas está a punto de cumplir cuarenta años de historia en el Carnaval de Badajoz. Esta será su 38 participación en el concurso.

Un niño de 15 años y la sorpresa de la comparsa Tukanes

Otra de las escenas más llamativas la ha protagonizado la comparsa Los Tukanes, de Alange. Antonio, un niño de 15 años, fue uno de los encargados de sacar las bolas del sorteo y, de manera casual, anunció precisamente el nombre de su propia comparsa, ya que forma parte del grupo de baile.

Antonio saca la bola casualmente de su comparsa.

La sorpresa fue mayor cuando se conoció que habían obtenido el puesto número 32, considerado por ellos como muy favorable. La reacción fue inmediata: gritos y aplausos que resonaron en todo el teatro.

A continuación se detalla el orden de actuación de los distintos grupos que desfilarán este año, tanto el domingo de Carnaval como el martes, día que se celebra el Entierro de la Sardina.

Desfile del entierro de la sardina

Grupos de Animación

1)   CHURRERÍA LOS DESASTRES EXTRAORDINARIOS

2)   LOS ZALACAS

3)   CARNAVALATIS “SPARRAGOROCK”

4)   YUNIS DANCE TROUPE “HIMBAS DEL CARNAVAL”

5)   LOS CAMALOTES DEL GUADIANA

Artefactos

1)   LA CAIDITA “DE NUEVO... LA CAIDITA DE ROMA”

2)   LOS BOMBEROS

3)   DESKRRIA2 “CAMINO DE OZ”

4)   TRIMOTO “NO ME TOQUES LOS ELFOS”

5)   LOS CURABACHAS DEL NILO

6)   PUES ANDA QUE TÚ, SE ENDIOSA

7)   LOS OCIOSOS VIENEN FURIOSOS

8)   EL ARTE-FACTO “LOS HIJOS DEL FUEGO”

9)   V DE URALITA

10) HOJA DE RUTA “LOS GUARDIANES DEL BOSQUE”

11) MASCACHAPAS SE SEPARAN

12) CHICALABROMA

13) LOWQUEHACOSTAO DA EL SALTO

14) EL CARPASO

15) DR. PELO “VIVA EL CARNAVAL DE BADAJOZ”

16) EXCARBA “EXCARBALHALLA”

17) LA BRIGADA 1986 “LA BRIGADA ANTIARDORES”

18) GOTEROS Y TIRITAS

19) EL GALLINERO “BIRMINGHAM”

20) APRISA Y CORRIENDO

21) LOS LOLEROS

Un artefacto circula por Badajoz en 2025.

Comparsas

1)   CARIBE “LOS ENGENDROS DEL DELIRIO”

2)   EL VAIVÉN

3)   BALUMBA “EL MOVIMIENTO LÁOLÚ”

4)   ES LO QUE HAY “EL REY SOMBRÍO DE BADAJOZ”

5)   CARETOS SALVAVIDAS “OCEANÍA”

6)   COMPARSA UMSUKA IMBALI

7)   LA BULLANGUERA “TAURUS ELOGIUM”

8)   WAILUKU CYBERPUNK 35 ANIVERSARIO

9)   LOS DESERTORES "AETERNUM TAROT"

10) COMPARSA WHANAU "NOTRE DAME"

11) COMPARSA INFECTOS ACELERADOS

12) MORACANTANA

13) COMPARSA PIO PIO "LA LEYENDA DE VARADERO"

14) COMPARSA LANCELOT “EL ORÁCULO DE LANCELOT”

15) COMPARSA CAMBALADA “O CONXURO CAMBALADA”

16) BATALÁ BADAJOZ

Una de las comparsas durante el desfile infantil el año pasado.

 Desfile infantil

1)   HÉROES DEL CARNAVAL (ASPACEBA)

2)   LA MOVIDA “MÁS QUE HUMANOS”

3)   DEKEBAIS

4)   BALUMBA “EL MOVIMIENTO LÁOLÚ”

5)   LOS DESERTORES "AETERNUM TAROT"

6)   LOS PIRULFOS

7)   LOS LOROLOS

8)   COMPARSA WHANAU "NOTRE DAME"

9)   COMPARSA AQUELARRE “TUPÄ Y EL TAPIZ DE LOS COLORES”

10) COMPARSA LOS RIKI´S

11) MARABUNTA

12) COMPARSA LAS MONJAS “LA TRIBU DE NUNCA JAMÁS”

13) LOS TUKANES "LA MASCLETÁ"

14) LA BULLANGUERA “TAURUS ELOGIUM”

15) MERAKI

16) COMPARSA VAS COMO QUIERES

17) COMPARSA PIO PIO "LA LEYENDA DE VARADERO"

18) CARETOS SALVAVIDAS “OCEANÍA”

19) COMPARSA ANUVA

20) LOS MAKUMBAS

21) COMPARSA ACHIWEYBA “LOS BRIDGERTON”

22) COMPARSA CAMBALADA “O CONXURO CAMBALADA”

23) COMPARSA LANCELOT “EL ORÁCULO DE LANCELOT”

24) MORACANTANA

25) LA PAVA AND COMPANY

26) SANYATI

27) DONDE VAMOS LA LIAMOS

28) STANMAJARAS

29) EL VAIVÉN

30) VENDAVAL “HERALDOS DEL SOL”

31) SHANTALA

32) COMPARSA KIZUNA

33) COMPARSA GUASANGA “LOS LATIDOS DE LA TIERRA ROJA”

34) ES LO QUE HAY “EL REY SOMBRÍO DE BADAJOZ”

35) COMPARSA INFECTOS ACELERADOS

36) LA KOCHERA

37) CARIBE “LOS ENGENDROS DEL DELIRIO”

38) COMPARSA UMSUKA IMBALI

39) COMPARSA BICHEJOS

40) MONTIHUAKÁN

41) ASOC. CARNAVALERA ATAHUALPA

42) WAILUKU CYBERPUNK 35 ANIVERSARIO

43) CHALCHIMPAPAS

44) LOS MISMOS

45) LOS LINGOTES

46) CARNAVALATIS “SPARRAGOROCK”

Gran desfile del domingo

Grupos de Animación

1)   AMC DE PATA NEGRA PERCUSIÓN

2)   LOS ULTIMOS MANOLITOS “LOS ÚLTIMOS DE SAN FERMÍN”

3)   CARNAVALATIS “SPARRAGOROCK”

4)   LA PEÑA DE LOS 3 CUBATAS

5)   BALUARTE CARNAVALERO

6)   LOS CHIRIGALLOS

7)   CHURRERÍA LOS DESASTRES EXTRAORDINARIOS

8)   YUNIS DANCE TROUPE “HIMBAS DEL CARNAVAL”

9)   LOS ZALACAS

10) LOS BOLIÑAS “LOS BOLIÑAS VIENEN FINOS, CON EL POLVO DEL CAMINO”

11) LOS CAMALOTES DEL GUADIANA

12) DEKEFUISTIS

13) CHALCHIMPAPAS "EL MUSICAL"

14) LOS PEGABOTES

15) SI SE QUIERE SE PUEDE

Un grupo de animación durante el desfile del domingo (2024).

Artefactos

1)   LA CAIDITA “DE NUEVO... LA CAIDITA DE ROMA”

2)   LA GRANJARTERA 2026

3)   LOS CARACHANCLAS

4)   MASCACHAPAS SE SEPARAN

5)   GOTEROS Y TIRITAS

6)   LA MARWANETA SALTA LA VALLA

7)   SA TERSIAO

8)   LOS BOMBEROS

9)   SE MACE TARDE “POCIONES VENDO QUE PARA MI NO QUIERO”

10) PA 4 DÍAS

11) JUNTOS Y REVUELTOS “EN BLANCO Y NEGRO”

12) LOS OCIOSOS VIENEN FURIOSOS

13) PUES ANDA QUE TÚ, SE ENDIOSA

14) KRMA “KRMAGOLANDIA”

15) MAMARRACHOS 2.0

16) EL CARPASO

17) SALSIPUEDES “10 AÑOS CONTIGO”

18) LA MIRINDINETA

19) ARTEFACTO CHUNGO “IL DIVO”

20) TRIMOTO “NO ME TOQUES LOS ELFOS”

21) DR. PELO “VIVA EL CARNAVAL DE BADAJOZ”

22) EL GALLINERO “BIRMINGHAM”

23) ARTEFACTO LOS REFORMAOS

24) LA BRIGADA 1986 “LA BRIGADA ANTIARDORES”

25) V DE URALITA

26) CHICALABROMA

27) HOJA DE RUTA “LOS GUARDIANES DEL BOSQUE”

28) EL ARTE-FACTO “LOS HIJOS DEL FUEGO”

29) APRISA Y CORRIENDO

30) LOS CURABACHAS DEL NILO

31) LA VALENTINETA

32) EXCARBA “EXCARBALHALLA”

33) DESKRRIA2 “CAMINO DE OZ”

34) LA BATIERA “LOS SULTANES DE LA BATIERA”

35) LOWQUEHACOSTAO DA EL SALTO

36) LOS LOLEROS

Una de las comparsas desfilando el año pasado.

Comparsas

1)   DEKEBAIS

2)   ACHIKITÚ “EL RESURGIR DE JAFAR”

3)   COLORIDO SOBRE RUEDAS "ALMA ÍGNEA"

4)   MORACANTANA

5)   SAQQORA 2026 “VENEZIANITÀ”

6)   SHANTALA

7)   LOS LOROLOS

8)   ASOC. CARNAVALERA ATAHUALPA

9)   COMPARSA LOS RIKI´S

10) MARABUNTA

11) CARIBE “LOS ENGENDROS DEL DELIRIO”

12) WAILUKU CYBERPUNK 35 ANIVERSARIO

13) BALUMBA “EL MOVIMIENTO LÁOLÚ”

14) LOS DESERTORES "AETERNUM TAROT"

15) COMPARSA AQUELARRE “TUPÄ Y EL TAPIZ DE LOS COLORES”

16) COMPARSA CAMBALADA “O CONXURO CAMBALADA”

17) LOS PIRULFOS

18) COMPARSA INFECTOS ACELERADOS

19) COMPARSA LOS COLEGAS “XCARET”

20) COMPARSA LANCELOT “EL ORÁCULO DE LANCELOT”

21) ES LO QUE HAY “EL REY SOMBRÍO DE BADAJOZ”

22) STANMAJARAS

23) CARETOS SALVAVIDAS “OCEANÍA”

24) LOS MAKUMBAS

25) LOS LINGOTES

26) BAKUMBA

27) LA KOCHERA

28) COMPARSA PIO PIO "LA LEYENDA DE VARADERO"

29) COMPARSA ABOKAI

30) LAS ALMENDRAS

31) COMPARSA UMSUKA IMBALI

32) LOS TUKANES "LA MASCLETÁ"

33) COMPARSA KIZUNA

34) EL VAIVÉN

35) LOS LEGENDARIOS

36) COMPARSA ANUVA

37) SINSILI-NÓ “ILUMINATIS REPTILIANOS”

38) COMPARSA WHANAU "NOTRE DAME"

39) COMPARSA ACHIWEYBA “LOS BRIDGERTON”

40) LA MOVIDA “MÁS QUE HUMANOS”

41) DONDE VAMOS LA LIAMOS

42) COMPARSA KIWAHIRA

43) SANYATI

44) LOS CAPRICHOSOS “THE LAST STAND”

45) LOS MISMOS

46) COMPARSA VAS COMO QUIERES

47) COMPARSA AL LÍMITE

48) COMPARSA GUASANGA “LOS LATIDOS DE LA TIERRA ROJA”

49) LOS SUPERKK SE PISAN LA MANGUERA

50) LA PAVA AND COMPANY

51) COMPARSA BICHEJOS

52) VENDAVAL “HERALDOS DEL SOL”

53) LA BULLANGUERA “TAURUS ELOGIUM”

54) ¡A CALLÁ,NIÑOS!

55) MONTIHUAKÁN

56) MERAKI

57) LOS DE SIEMPRE “RITMOS Y RAÍCES DE AMÉRICA”

58) COMPARSA LAS MONJAS “LA TRIBU DE NUNCA JAMÁS”

59) BATALÁ BADAJOZ

Uno de los componentes de la comparsa Caribe en 2024.

