Protestan delante del ayuntamiento
Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios en Badajoz dan por perdido otro curso
Lamentan la falta de información por parte de las administraciones y del propio centro y que no se les esté teniendo en cuenta
Rafa Parra lleva 8 años como alumno de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Este lunes se ha concentrado junto a sus compañeros que, un lunes más, han quedado en la plaza de España, frente al ayuntamiento para reclamar que comience el curso, que muchos ya dan por perdido. Sería el segundo que pierden, pendientes del traslado al antiguo colegio San Pedro de Alcántara rehabilitado.
«Nuestra situación es primero de perplejidad y luego de indignación, porque es una falta de respeto absoluta», expresó Parra, que lamentó que no se esté teniendo en cuenta a los alumnos a la hora de «afrontar el problema, de compartir soluciones o darnos ideas, somos una especie de mueble apartado que pagó en su día la matrícula y estamos ajenos a toda la gestión, tanto por parte de los políticos como por la dirección del centro, que nos ignora a todos», no solo a sus alumnos, sino a la asociación que los representa. «Nos ningunean y no nos tienen en cuenta», se quejó.
Sobre la posibilidad de que después de tres meses perdidos comience el curso, este alumno señaló que sería «mucho confiar». «Si empezase, serían dos o tres meses y ya no merece la pena poner en pie el curso para ese tiempo». Dudan incluso de que en octubre pueda empezar. «Mientras tanto seguimos insistiendo, es la única manera de dar visibilidad a lo que estamos demandando».
Para Paula sería el cuarto curso, aunque en realidad solo ha asistido a dos. Estudia pintura al óleo y tampoco confía en empezar este curso. «Tal y como pinta todo esto, parece que no, con suerte en septiembre u octubre», se consolaba. «Eso decíamos el año pasado por estas fechas», añadía Rafa. «Decíamos que íbamos a confiar, porque va a ser una escuela magnífica, muy bien dotada y no sabemos qué ha pasado».
«Sí lo sabemos», apuntaba Francisco Carrallo, presidente de la asociación de alumnos, que señaló a la falta de previsión por no haber mantenido activa la anterior sede hasta tener la nueva preparada y a la mala gestión por parte de la dirección de la escuela en las licitaciones.
