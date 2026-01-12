Cecilio Venegas, reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio J. Venegas Fito, ha sido reelegido en este cargo para los próximos cuatro años.

Venegas encabezaba la única candidatura que se ha presentado al proceso electoral celebrado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, y que se ha proclamado este lunes como electa.

Candidatura

Junto a Cecilio J. Venegas Fito como presidente, componen la candidatura María Concepción García Domínguez como secretaria; Cristina Gervasini Rodríguez como tesorera; Javier Gridilla Saavedra como contador y Ángel Augusto Aparicio Merinero como Vocal primero vicepresidente, según ha señalado el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

Toma de posesión

Una vez comunicado el resultado del proceso electoral a los colegiados, la toma de posesión de Venegas como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz tendrá lugar en febrero.