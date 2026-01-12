Los Chungos apuestan fuerte en el concurso de Murgas de Badajoz: recuperan a Ángel Velo y suman a Antonio Valenzuela

Cuando el público ya está metido de lleno en la noche, llega el momento del cierre. Ese rol le tocará a Los Chungos, que actuarán en la última posición de la segunda jornada de preliminares del Concurso de Murgas, el miércoles 4, en una edición que se celebra del 3 al 13 de febrero. “Seremos tan chungos como nos esperan”, aseguran desde dentro del grupo, dejando claro que, aunque haya novedades, la esencia sigue intacta.

Este 2026 trae movimientos importantes en esta murga de Badajoz. La principal novedad es el regreso de Ángel Velo, que vuelve tras varios años de descanso, una incorporación que refuerza tanto lo musical como el ambiente del grupo.

Los integrantes de la murga Los Chungos en 2026. / La Crónica

A ello se suma un fichaje que no pasa desapercibido: Antonio Valenzuela, “un gran amigo de la murga” (y presidente del jurado los dos últimos años), que llega para aportar calidad vocal y dar un salto más al sonido del grupo. Un refuerzo que apunta directamente a subir el nivel en un concurso cada vez más exigente.

Il Divo, pero a la manera chungona

Sin entrar en demasiados detalles, Los Chungos ya han dejado caer la pista más esperada: este año serán Il Divo. Un tipo que, en sus manos, promete contrastes, interpretación y ese sello propio que siempre les ha caracterizado. Porque si algo tiene claro la murga es su identidad: personaje, interpretación y risa constante. “Buscamos la carcajada en cada estrofa. Entendemos que el Carnaval es para eso”, resumen.

Tras el segundo premio logrado recientemente, en 2024, cuando iban de Okupas (concejales del Ayuntamiento de Badajoz), Los Chungos no esconden su ambición: volver a meterse en la final y pensar en estar en lo más alto. Sin perder de vista el disfrute, pero con la competitividad propia de un grupo veterano.

Los Chungos interpretan a los concejales del Ayuntamiento de Badajoz en 2023. / Andrés Rodríguez

En el teatro López de Ayala, Los Chungos lo tienen claro: lo mejor es cuando el público conecta y se escuchan las carcajadas. Lo peor, también: cuando no llegan. Esa respuesta inmediata del patio de butacas es el termómetro con el que miden cada pase.

Sin polémicas y con el público como aliado

Preguntados por posibles cambios en el certamen o injusticias, la murga prefiere mantenerse al margen. “Es muy subjetivo”, dicen, optando por centrarse en lo que depende de ellos: el escenario. Y al público, tanto al que llena el López como al que sigue el concurso desde casa, le lanzan un mensaje: “Un año más, Los Chungos no les van a defraudar. Pasaremos un buen rato juntos”.

La murga debutó en 2006, encarnando ya entonces a "personajes chungos" de la ciudad de Badajoz. Desde entonces, ha firmado una trayectoria sólida con hitos destacados:

2º Premio 2014 - OGT

3º Premio 2016 - Cubanos del 5º Pino

2º Premio 2024 - Okupas (Concejales Ayuntamiento de Badajoz)

5º Premio 2025 - Familia Real

Los Chungos en su actuación del año pasado cuando interpretaron a la familia real. / Andrés Rodríguez

Una historia construida desde las distancias cortas, la interpretación del personaje y una manera muy concreta de entender el Carnaval. Este año, con Il Divo, prometen volver a demostrarlo, justo cuando cae el telón.