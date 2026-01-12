Acto suspendido
Colate no podrá estar en El Corte Inglés de Badajoz
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, no acogerá este lunes la segunda sesión del espacio ‘Copeando’. Un show, estilo late night, que iba a dar lugar a una charla informal entre invitado y presentador.
En esta ocasión, el invitado era el mediático Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como ‘Colate’. Empresario, hombre de negocios, archiconocido en la prensa rosa y, desde hace apenas unos meses, presidente del Club Deportivo Badajoz. Finalmente, esta actividad se ha suspendido, según han informado desde la organización.
Adrián García, jefe de redacción de Cope Extremadura, iba a ser el presentador y conductor de este espacio.
- Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Qué comer en Badajoz: 10 platos y productos que definen la mesa pacense
- La fachada de un inmueble en la Ronda Sur de Badajoz recibe cinco disparos de madrugada
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado
- Badajoz celebra sus Migas Extremeñas Solidarias el 17 de enero
La actividad física, una aliada en la lucha contra el cáncer
Contenido ofrecido por Bristol Myers Squibb