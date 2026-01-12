Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto suspendido

Colate no podrá estar en El Corte Inglés de Badajoz

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como ‘Colate’. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, no acogerá este lunes la segunda sesión del espacio ‘Copeando’. Un show, estilo late night, que iba a dar lugar a una charla informal entre invitado y presentador.

En esta ocasión, el invitado era el mediático Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como ‘Colate’. Empresario, hombre de negocios, archiconocido en la prensa rosa y, desde hace apenas unos meses, presidente del Club Deportivo Badajoz. Finalmente, esta actividad se ha suspendido, según han informado desde la organización.

Adrián García, jefe de redacción de Cope Extremadura, iba a ser el presentador y conductor de este espacio.

