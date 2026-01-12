Gerardo Rodríguez Salas presenta el libro ‘Oxford Circus’ en Badajoz

Gerardo Rodríguez Salas, catedrático de Literatura en Lengua Inglesa en la Universidad de Granada y dos veces finalista del Premio Andalucía de la Crítica, presenta hoy en Badajoz ‘Oxford Circus’, bajo la organización de la Tertulia de Escritores Página 72.

La escritora Sara Torres dice sobre este libro que «esta escritura existe para celebrar la resistencia de las flores raras de otro tiempo, para celebrar hoy nuestro deseo de belleza y la perseverante singularidad de nuestras voces. Como una canción que se cantara en fiestas clandestinas, sin fotografía ni nombre, el pulso del poema se abre paso sorprendido entre la tradición escrita para después afirmarse vigoroso, provocador».

La cita es a las 20.00 horas en el edificio de Fundación CB de la calle Montesinos, 22. El acceso es libre y gratuito.