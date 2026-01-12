Juicio
Constituido el jurado popular que juzgará a la acusada de matar a su pareja en Zafra
Seis mujeres y tres hombres decidirán si es culpable o no de asesinato
La Audiencia Provincial de Badajoz ha constituido este lunes el jurado popular que juzgará a la mujer acusada de acabar con la vida de su pareja, Iván M., la madrugada del 9 de julio de 2024 en Zafra. El tribunal popular lo conforman seis mujeres y tres hombres (hay dos suplentes varones), que serán quienes determinen si la procesada es culpable o no. Está previsto que el juicio se prolongue durante tres días, hasta el miércoles, en sesiones de mañana y tarde.
La última en declarar será la acusada, que ha sido trasladada a la Audiencia de Badajoz esta mañana desde la cárcel, donde permanece en prisión provisional desde dos días después del crimen. También está previsto que durante la jornada de este lunes declaren como testigos la madre del fallecido, su hermano y su expareja y madre de su hijo, que tenía 6 años cuando su padre falleció.
Solicitan 25 años de condena
La fiscalía y la acusación particular, en manos de Alejandro Ortiz, solicitan que sea condenada a 25 años por un delito de asesinato y reclaman más de 230.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares de la víctima.
Ortiz mantiene que existen pruebas que acreditan que la acusada actuó de manera premeditada para acabar con la vida de su pareja, a quien asestó una puñalada con una navaja en el pecho y otra en el brazo.
Legítima defensa
Por su parte, la defensa, que ejerce Juan José Collado, sostiene que actuó en legítima defensa tras reiteradas agresiones del fallecido y pide que sea absuelta. El letrado ha avanzado que, en el turno de cuestiones previas, solicitará la nulidad de la inspección ocular que se realizó en el domicilio donde sucedieron los hechos, que, según afirma, se llevó a cabo sin auto judicial de registro.
La pareja había iniciado una relación en enero de 2024 y en febrero de ese año fue condenado por violencia de género hacia ella, por lo que en el momento del crimen tenía una orden de alejamiento en vigor.
