La madre y el hermano del hombre apuñalado por su pareja en Zafra: "Quería dejarla y volver con su exnovia"

Los celos. Es el móvil que, según la acusación particular, llevó a Nerea F. a acabar con la vida de su pareja, Iván Melo, asestándole una puñalada en el pecho la madrugada del 9 de julio de 2024 en Zafra. El juicio por estos hechos, que enjuicia un tribunal popular, ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde, entre otros testigos, han declarado, la madre y el hermano de la víctima. «Quería dejarla y volver con su exnovia», han asegurado ambos.

«Era celosa al máximo». Así ha descrito la madre del fallecido a la acusada, quien, según ha relatado, el mismo día de los hechos la llamó para preguntarle si su hijo le había regalado un llavero a su expareja, «y yo le dije que sí». La mujer contó que creía que la procesada sabía que quería retomar esa relación anterior y que la víctima seguía permitiendo que ella se quedara en la casa familiar -donde fue apuñalado- «porque no tenía donde ir y le daba pena dejarla en la calle».

Por su parte, su hermano ha explicado que Iván le había dicho «uno o dos meses» antes de su muerte que no quería «tener nada» con la acusada y que no la echaba de casa porque no tenía donde ir, pese a sus constantes discusiones. «No se podía arrimar a mí, ni a su hija ni a ninguna muchacha por los celos de Nerea», ha afirmado.

También una expareja de la imputada y amigo de la víctima, que ha testificado en la sesión de tarde, ha asegurado que desconocía cuál era la relación entre Iván y Nerea, pero que durante los dos años que estuvo con ella tenía «muchos celos» y se ponía «agresiva» por este motivo.

El fallecido y la acusada habían iniciado su relación sentimental en enero de 2024 y en febrero de ese mismo año él fue condenado por violencia de género hacia ella y se dictó una orden de alejamiento, pese a lo ambos habían seguido compartiendo la vivienda, en el número 37 de la calle Belén, los fines de semana, cuando Iván regresaba de su trabajo en una planta fotovoltaica de la provincia de Segovia.

La denuncia por maltrato, "un pacto"

Su madre y su hermano han señalado que los dos quebrantaron esa orden voluntariamente y que la denuncia por malos tratos, que acabó en una sentencia condenatoria de conformidad, era un «pacto» entre la pareja, para que ella recibiera la ayuda económica que se otorga a las mujeres maltratadas.

También han negado que la víctima hubiera llevado nunca una navaja.

Sin embargo, el padre y la hija de la acusada, que también han declarado este lunes por la tarde, han insistido en que Iván la maltrataba y que, aunque habían dejado la relación, iba a su casa a buscarla para que volviera con él. La hija aseguró que su madre estaba con el fallecido «por miedo y porque lo quería».

"Me dijo que Iván iba a acabar como su padre y sacó una navaja del bolso" Lo había comentado en conversaciones en bares, pero no llegó a decírselo ni a la Guardia Civil ni a la familia de Iván Melo porque no consideró que fuera importante. El magistrado-presidente ha admitido -sin oposición de la fiscalía ni la defensa- la declaración de un testigo de última hora, a quien el hermano del fallecido había localizado el día antes del inicio del juicio, después de que le informaran de que este conocido de la pareja se había encontrado pocos días antes de los hechos con la acusada en la calle, que le habló de Iván y le enseñó un arma blanca que llevaba en su bolso. Este hombre ha explicado que se había cruzado con Nerea y que, al ver que estaba «triste» y llorando le preguntó qué le pasaba, a lo que le respondió, sin entrar en detalles, que estaba «mal» con su pareja. «Esto va a acabar como lo de su padre y sacó una navaja del bolso», ha asegurado el testigo que le dijo la procesada, en referencia a la muerte del progenitor de Iván, que murió acuchillado por otro hombre hace años. Según ha declarado, pensó que ella lo decía «en caliente y no le eché cuenta». «Hasta ayer -por el domingo-no me vino a buscar el hermano y le dije, si es importante, voy. Por eso he venido a decir lo que escuché», ha justificado.

Jurado popular

Seis mujeres y tres hombres componen el jurado popular que tendrá que decidir si la acusada es culpable o no de la muerte de Iván Melo. El ministerio público y la acusación particular, en manos de Alejandro Ortiz, no tienen dudas de que se trata de un asesinato y piden que sea condenada a 25 años de prisión. «Lo mató estando acostado, adormilado y bajo la influencia de sustancias estupefacientes», ha argumentado la fiscal, quien ha afirmado que la procesada «miente desde el minuto uno».

Alejandro Ortiz, abogado de la acusación particular. / S. GARCÍA

En este sentido, ambas partes han hecho hincapié en que la primera versión que dio a la Guardia Civil, a la vecina a la que avisó tras la muerte de Iván y al hermano de este cuando llegó al lugar de los hechos -que ambos han corroborado durante su declaración-es que un desconocido lo había apuñalado y había huido, así como en el hecho de que entregara a la vecina bolsas de basuras con sus pertenencias, entre las que se encontraba la navaja con la que apuñaló a su pareja, para que se las guardara con la intención de no las descubrieran los agentes y «ocultar su autoría».

En defensa propia

El relato de la acusada aún no se ha escuchado en la sala porque declarará en último lugar. Su abogado, Juan José Collado, ha mantenido que su representada actúo en legítima defensa, después de que el acusado la agrediera y amenazara de muerte, y que nunca tuvo intención de matarlo ni planeó el crimen. «Ha sufrido lo que no está escrito y lo hizo porque si no la mataba a ella», ha sostenido. En cuanto a que implicara a un tercero en un primer momento, ha asegurado que lo hizo por miedo a las «represalias» de los familiares del fallecido, que estaban presentes, pero que después confesó.

Juan José Collado, abogado de la defensa. / S. GARCÍA

«No hay mayor víctima que un inocente en la cárcel», ha dicho al tribunal popular Collado, que solicita una sentencia absolutoria.

El juicio se retoma este martes, cuando está previsto que declaren los agentes de la Guardia Civil, los investigadores de Criminalística y los forenses, entre otros.