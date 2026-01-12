Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 12 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Arranca en la Audiencia de Badajoz el juicio contra la acusada de matar a su pareja en Zafra
Un jurado popular decidirá si es culpable o no. La fiscalía y la acusación particular piden 25 años por asesinato y la defensa, la absolución
Récord de visitantes en el Museo de Bellas Artes de Badajoz: más de 41.000 en 2025
2026 será el año de varios hitos del Muba: obras en el edificio antiguo y exposiciones dedicadas a Eduardo Naranjo y María Blanchard
Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, que se ha saldado con la muerte de un hombre tras una violenta pelea
Blanquinegro golpe en la mesa en el derbi ante el Gévora
El Badajoz se impuso en el derbi pacense por 0-3 gracias a los goles de Barba, Jesús Sánchez y Alegría y se sitúa a solo un punto de los puestos de playoff mientras que el Gévora continúa dos por encima del descenso
