Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato violencia de géneroCierre calle SoledadJuicio apuñalamiento ZafraCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 12 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La acusada, durante la reconstrucción de los hechos, en enero de 2025.

La acusada, durante la reconstrucción de los hechos, en enero de 2025. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Arranca en la Audiencia de Badajoz el juicio contra la acusada de matar a su pareja en Zafra

Un jurado popular decidirá si es culpable o no. La fiscalía y la acusación particular piden 25 años por asesinato y la defensa, la absolución

Récord de visitantes en el Museo de Bellas Artes de Badajoz: más de 41.000 en 2025

2026 será el año de varios hitos del Muba: obras en el edificio antiguo y exposiciones dedicadas a Eduardo Naranjo y María Blanchard

Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, que se ha saldado con la muerte de un hombre tras una violenta pelea

Blanquinegro golpe en la mesa en el derbi ante el Gévora

El Badajoz se impuso en el derbi pacense por 0-3 gracias a los goles de Barba, Jesús Sánchez y Alegría y se sitúa a solo un punto de los puestos de playoff mientras que el Gévora continúa dos por encima del descenso

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents