Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 12 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Un jurado popular decidirá si es culpable o no. La fiscalía y la acusación particular piden 25 años por asesinato y la defensa, la absolución

2026 será el año de varios hitos del Muba: obras en el edificio antiguo y exposiciones dedicadas a Eduardo Naranjo y María Blanchard

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, que se ha saldado con la muerte de un hombre tras una violenta pelea

El Badajoz se impuso en el derbi pacense por 0-3 gracias a los goles de Barba, Jesús Sánchez y Alegría y se sitúa a solo un punto de los puestos de playoff mientras que el Gévora continúa dos por encima del descenso