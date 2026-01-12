Récord de visitantes en el Museo de Bellas Artes de Badajoz: más de 41.000 en 2025

Satisfacción en la Diputación de Badajoz por el presente y el futuro inmediato en el Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba). Las cifras de visitantes en 2025 y los planes de 2026 hablan por sí solos.

El Muba ha cerrado 2025 con un dato que refleja el lugar que ocupa entre el público: tuvo 41.399 visitantes. Doce meses en los que la pinacoteca se ha ganado a pulso esta abultada cifra con exposiciones y actividades que han tenido repleta de contenido su agenda.

Si el año que ha finalizado ha sido un año de estrenos, logros y preparación, el que viene lo será de novedades y comienzos. Después de los éxitos del primer campamento Divermuba, de la vuelta de ‘Voces de un Museo’ al público general, de la exposición sobre ‘Goya y su legado’ y de los meses en los que ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’ ha protagonizado el sentido público del museo, llega el inicio de la obra rehabilitación del edificio más antiguo de los que componen el complejo museístico, el de la calle Meléndez Valdés.

Las obras, por valor de 3,5 millones de euros, arrancarán a primeros de año, según destaca la diputación a través de un comunicado.

Exposiciones en 2026

El nuevo año comienza con fuerza en el Muba, por el proyecto que completa su reforma y por planes en los contenidos. Ya se anunció que este museo en 2026 dedicará una sala al artista de Monesterio Eduardo Naranjo, fruto de un convenio ya formalizado.

Confirmada está también la futura exposición de la pintora María Blanchard, destacada cubista que evolucionó hasta una figuración espiritual y melancólica, cuyas obras se podrán contemplar a partir de marzo.

Habrá más. Será un año para recordar.