Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)

El hombre detenido por el apuñalamiento mortal ocurrido el domingo por la mañana en la barriada del Cerro de Reyes, en Badajoz, continúa este lunes en dependencias policiales, donde permanece a la espera de que se le tome declaración antes de pasar a disposición judicial.

Según ha confirmado a este medio el letrado que ejerce su defensa, Raúl Montaño, el detenido aún no ha sido interrogado formalmente, un trámite imprescindible antes de que el caso sea remitido al juzgado. El abogado prevé que el arrestado pase a disposición judicial mañana martes, momento en el que el juez decidirá si decreta prisión provisional o libertad con medidas cautelares.

Registro domiciliario en casa de su madre

Mientras el detenido continúa en comisaría, la policía ha llevado a cabo, a petición de los investigadores, un registro domiciliario en la vivienda de la madre del presunto autor, concretamente en la calle Santa Luisa de Marillac, que es precisamente donde, el pasado 6 de enero, una niña de 15 años que circulaba en bicicleta fue golpeada por un vehículo. Tras el atropello, como ya informó este diario, se produjo un momento de gran tensión entre los familiares de la menor y el conductor del coche, hasta el punto de que una persona llegó a efectuar un disparo contra el vehículo.

Aunque pueda parecer que ambos sucesos estén relacionados, la Policía Nacional no ha confirmado por el momento que exista un vínculo entre ellos. Igualmente, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que "en principio" y según las investigaciones "está descartado" que la reyerta registrada este domingo tenga relación con otros sucesos que han tenido lugar en la capital pacense la pasada semana. "En principio, según las investigaciones, está descartado que tenga que ver con los sucesos de la semana anterior. Este es un suceso nuevo, por una disputa distinta con personas distintas", ha matizado.

Un vecino del barrio

El detenido es un hombre de 34 años, vecino del propio barrio de Cerro de Reyes, donde se produjo la reyerta que acabó con la muerte de otro varón tras recibir una puñalada. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del domingo y provocaron una importante conmoción entre los residentes de la zona.

"La misma persona que está detenida fue quien avisó a la policía", ha detallado el delegado del Gobierno, quien ha resaltado que se continúa con las investigaciones en los domicilios donde se produjo el suceso. Sobre el detenido, "se prevé que pase a disposición judicial este martes", ha confirmado.

Despliegue policial en Cerro de Reyes durante el registro domiciliario. / Santi García

Por el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre el desarrollo exacto del altercado ni sobre la relación entre la víctima y el presunto agresor.

El abogado aún no ha hablado con el detenido

El letrado ha señalado que, hasta el momento, no ha podido mantener comunicación directa con su defendido, por lo que no puede ofrecer más detalles sobre la versión del detenido ni sobre la estrategia de defensa. Será tras la toma de declaración policial y su posterior comparecencia ante el juez cuando se conozcan más datos sobre los hechos y la situación procesal del presunto autor.

La causa sigue abierta y se encuentra en fase de investigación. Una vez que el detenido pase a disposición judicial, el juez deberá valorar las circunstancias del caso y decidir si decreta prisión preventiva, tal y como suele ocurrir en este tipo de delitos graves, o si opta por otra medida.

El apuñalamiento mortal ha generado una fuerte repercusión en Cerro de Reyes, un barrio que durante el fin de semana ha vivido momentos de tensión tras un suceso que ha vuelto a situar a la zona en el foco informativo.