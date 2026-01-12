Vox hace balance de 2025
¿Cuánto tarda en concederse una licencia de obras en Badajoz? De 4 a 8 meses, según el ayuntamiento
Es la respuesta a Vox del equipo de gobierno, que espera que este mes se incorporen técnicos a Urbanismo y mejoren estos plazos
El plazo para que el Ayuntamiento de Badajoz resuelva una licencia de obras está entre 4 y 8 meses «dependiendo de la dificultad y de los informes necesarios para poder conseguir esa licencia». También interviene la acumulación de solicitudes que se produzca en un momento dado y que además en muchos casos hay deficiencias en la documentación presentada por los interesados «y estos se demoran en subsanarlas».
Esta es la respuesta que el equipo de gobierno envió al grupo municipal de Vox cuando preguntó por el retraso en algunas licencias de obras y por la premura en la concesión de un caso concreto que se solucionó cuando se denunció en un medio de comunicación. En su contestación, el alcalde, el popular Ignacio Gragera, señala que esta licencia en concreto se resolvió «porque le tocó el turno para su tramitación».
Por último, Gragera indica que confían en que los plazos en la concesión de licencias de obras se puedan reducir «de forma muy significativa» a partir de este mes de enero, cuando se incorporen dos nuevos técnicos al Servicio de Control y Disciplina Urbanística.
Este lunes han comparecido para hacer balance de 2025 el portavoz del grupo municipal y la concejala de Vox, Marcelo Amarilla y María Jesús Salvatierra, junto al presidente provincial, Javier Bravo.
Salvatierra ha confirmado que compaginará su escaño de diputada en la Asamblea de Extremadura con el de concejala.
