VIDEO | La murga Los Chungos recupera a Ángel Velo y ficha a Antonio Valenzuela

Cuando el público ya está metido de lleno en la noche, llega el momento del cierre. Ese rol le tocará a Los Chungos, que actuarán en última posición de la segunda jornada de preliminares del Concurso de Murgas, el miércoles 4, en una edición que se celebra del 3 al 13 de febrero. “Seremos tan chungos como nos esperan”, aseguran desde dentro del grupo, dejando claro que, aunque haya novedades, la esencia sigue intacta. La principal novedad es el regreso de Ángel Velo, que vuelve tras varios años de descanso, una incorporación que refuerza tanto lo musical como el ambiente del grupo. A ello se suma un fichaje que no pasa desapercibido: Antonio Valenzuela, “un gran amigo de la murga” (y presidente del jurado los dos últimos años), que llega para aportar calidad vocal y dar un salto más al sonido del grupo. Más información