Una vigilia en Badajoz visibilizará la situación de las personas sin hogar mientras se buscan soluciones

La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) y la coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz celebran en la noche de este lunes una vigilia con el fin de reclamar, una vez más, soluciones de manera urgente para quienes duermen en la calle. Esta acción reivindicativa se extenderá durante doce horas entre el 12 y 13 de enero. "Vamos a pasar la noche todas las que podamos y las horas que podamos como hacen más de 50 personas cada día", dice uno de los portavoces de Acibapem, Juan Verdasco. Su objetivo: visibilizar lo que viven las personas sin hogar en la ciudad.

El lugar elegido es en la plaza de España, a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz. Lo hacen ahí porque es una de las instituciones a las que les reclaman medidas concretas para las más de 40 personas que pasan cada noche al raso.

50 personas en situación de calle

Ya lo anunciaron miembros de los grupos y entidades que buscan y prestan apoyo a las personas en situación de calle y migrantes en Badajoz cuando entregaron más de 300 firmas en el ayuntamiento para reclamar que el consistorio habilitara recursos para ellos durante los momentos de mayor frío. En este acto reivindicativo participarán "personas a título personal y algunas representantes de las diferentes entidades que nos hemos juntado en la red de entidades por las personas sin hogar", señala Verdasco.

El portavoz de Acibapem ha indicado que esta iniciativa pretende "poner de manifiesto a todas las instituciones: al Ayuntamiento de Badajoz, a la Delegación de Gobierno, a la Junta de Extremadura y a la diputación, que existen más de 50 personas en la ciudad de Badajoz que no tienen ningún hogar".

Cartel anunciador de la vigilia nocturna que se celebra esta noche en Badajoz. / La Crónica

Meses de reclamaciones

Según ha explicado, las entidades llevan meses reclamando soluciones. "Este problema existe y no se está dando respuesta. Llevamos desde verano pidiendo una solución y proponiendo soluciones", ha afirmado Verdasco, quien ha subrayado que "existen espacios vacíos, equipados y sin uso, es decir, vacíos de personas, equipados suficientemente y sin uso".

El portavoz ha criticado que, mientras se anuncian posibles usos alternativos de estos espacios, "las personas que están en la calle con un extremo calor y ahora con un extremo frío", continúan sin una respuesta efectiva. En este contexto, ha lamentado que "se dice a través de los medios que esto ya está para la Policía Local" o que se habla "de un posible uso turístico", mientras la emergencia social persiste.

Un acto sencillo y llamativo

Sobre el desarrollo de la vigilia, Verdasco ha explicado que será sencillo, pero a la vez llame la atención: "Va a ser un grupo de gente pasando la noche en el exterior para poner de manifiesto la situación que se vive en la ciudad", advirtiendo además del "riesgo de que en un futuro no muy lejano pueda haber más gente en la calle".

El portavoz ha recordado que la situación es cambiante y compleja, ya que "hay mucha gente que pierde su trabajo, hay mucha gente que tiene problemas mentales y sale de núcleos familiares", por lo que "no es una situación que pare, es una situación que sigue evolucionando y que no se le está dando respuesta".

En cuanto a la participación, Verdasco ha señalado que esperan "ser más de 20" y que "en momentos puntuales me imagino que habrá más gente también que acudirá". Ha destacado que lo fundamental es la visibilidad: "Seamos 10, seamos 20 o seamos 50, lo importante es que os damos de manifiesto cuál es la situación que hay".

Respecto a futuras acciones, ha confirmado que "se ha hecho la solicitud para hacer una concentración a las puertas de su delegación de Gobierno". Todo con una intención: "No parar". Al menos, hasta que tengan una solución, ya que "la situación requiere acción".