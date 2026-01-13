Hasta el 25 de enero: un recorrido por los lugares de la memoria histórica y democrática en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

Desde este martes y hasta el próximo día 25 de enero, puede visitarse en el Hospital Centro Vivo de Badajoz la exposición «Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]», realizada por la Diputación de Badajoz y en la que se recogen algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil, en el período 1936-1939, por las víctimas de la sublevación militar contra la II República.

Compuesta por 13 paneles roll up desplegables, la muestra representa no solo una pieza de memoria, sino de recuperación de la memoria histórica y democrática, a través de las diferentes imágenes que incluyen una variedad de lugares y episodios, de distinta naturaleza y territorios.

Esta exhibición gráfica, encabezada por una imagen del Mirador de la Memoria, situado en la localidad de El Torno en Cáceres y que representa el espacio escenográfico más simbólico de la memoria histórica de Extremadura, incluye episodios de gran relevancia como la sublevación en Badajoz, el avance de la denominada “Columna de la Muerte”, que fue un hecho determinante del desarrollo de la represión y la Guerra Civil en Extremadura; la Batalla de Los Santos de Maimona, considerado como el primer episodio bélico de importancia de la guerra en la región; la Batalla de la Serena y la “Columna de los ocho mil”, que simbolizó el primer éxodo masivo de la Guerra Civil española, entre otros pasajes de la historia española.

La entrada es libre.