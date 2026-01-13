El Aeropuerto de Badajoz alcanza en 2025 el "récord histórico" de 107.000 usuarios, un 17% más que el año anterior

El Aeropuerto de Badajoz ha alcanzado en 2025 el "récord histórico" de 107.002 viajeros, lo que supone un 17 por ciento más que el año anterior, y un incremento del 16,8 por ciento con respecto al anterior récord alcanzado en 2007, cuando se contabilizaron 91.585 pasajeros.

Así, del total de pasajeros registrados en el Aeropuerto de Badajoz en 2025, 106.712 utilizaron vuelos comerciales, que supone un incremento del 19,5 por ciento respecto a 2024, según los datos aportados este martes por AENA.

Carácter comercial

De acuerdo a estos datos, el Aeropuerto de Badajoz gestionó en 2025 un total de 4.543 movimientos de aterrizaje y despegue, cifra que supone un crecimiento del 31,8 por ciento con respecto a 2024, de las que 2.244 de estas operaciones tuvieron carácter comercial, un 12,6 por ciento más que en el año anterior.

Respecto al mes de diciembre, registró 10.854 pasajeros, un 28,9 por ciento más que el mismo mes del año anterior, por lo que se ha convertido en el mejor mes en la historia del aeródromo pacense, y supera en un 1,38 por ciento la anterior cifra récord mensual alcanzada en agosto de 2007 con 10.706 viajeros.

Cabe destacar que los vuelos operados en diciembre fueron 315 entre aterrizajes y despegues, un 22,6 por ciento más que en el mismo mes de 2024.

A nivel nacional

En el conjunto del país, el Grupo Aena cerró el ejercicio 2025 con un máximo histórico de 384,8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a las cifras del año anterior, según los datos publicados este martes por la compañía española. Este crecimiento se vio impulsado por la operativa en España, donde los aeropuertos de la red nacional gestionaron un total de 321,6 millones de viajeros, un 3,9% más que en 2024.

En términos de actividad operativa, el gestor aeroportuario coordinó más de 3,2 millones de movimientos de aeronaves en todos sus centros, mientras que el volumen de carga transportada alcanzó un hito relevante al superar el millón y medio de toneladas.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384,83 millones, un 4,2% más que en el año 2024; gestionaron 3,27 millones de movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 1,53 millones de toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.