¿Qué armamento usaba la Legión Romana? La respuestas, en Ámbito Cultural

La sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge mañana jueves, 15 de enero, la conferencia de José Francisco Fernández-Tejeda Vela sobre ‘El armamento de la Legión Romana’. Será a las 19.00 horas.

Esta conferencia es la tercera del ciclo dedicado al estudio y análisis de la Legión de Roma y aporta consideraciones respecto a que el armamento de toda unidad militar del mundo, a lo largo de todo el devenir de la historia, está compuesto por armas individuales y colectivas. Se pueden clasificar, atendiendo a otro criterio en ofensivas o defensivas.

Por otra parte, en razón a su origen, se distingue el armamento creado originalmente para el uso en el ejército propio, armamento evolucionado con la sabiduría adquirida por cómo se ha desenvuelto la guerra. Y también, visto el daño que las armas del enemigo han infligido al ejército propio, pueden copiarse o directamente, o mediante una adaptación.

En la conferencia de mañana, con estos criterios, se analizará el armamento legionario de diversa entidad; primero el individual (lanzas, flechas, espadas, escudos, cascos, hondas, armaduras, spata, y las más características: pugium, gladius y pilum).

La intervención de José Francisco Fernández-Tejeda está dirigida tanto al iniciado en la historia militar del mundo antiguo, como para el que siente curiosidad por ese aspecto. Muy especialmente a este perfil de público. Como siempre, el deseo del conferenciante es que se establezca un diálogo con los asistentes, para enriquecer los contenidos.

Originario de Ciudad Real, el conferenciante inició su formación académica en los Marianistas. Fundó y mantuvo en la emisora de radio de Ciudad Real el espacio de música ‘La música de ahora en el ayer’. Posteriormente, se graduó como ingeniero industrial, lo que le llevó a ocupar cargos en la dirección de Telefónica, entre ellos director Comercial en Badajoz (subdirector provincial). La curiosidad intelectual lo llevó a licenciarse en Historia. Su dedicación y pasión por la investigación le valieron un cuádruple máster en Historia Antigua culminando su trayectoria académica con un título de Doctor en Historia.