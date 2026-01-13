Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Atropellan a dos jóvenes en un paso de peatones de Valdepasillas

El varón implicado, que conducía una motocicleta, ha dado negativo en la prueba de alcoholemia

Policía Local de Badajoz.

La Crónica de Badajoz

Dos jóvenes han resultado heridas tras ser atropelladas por una motocicleta mientras cruzaban un paso de peatones en la barriada pacense de Valdepasillas, en Badajoz.

Según ha confirmado la Policía Local, los hechos ocurrieron la noche de este lunes cuando un varón que conducía una motocicleta, por causas que todavía se desconocen, arrollaba a las dos chicas, de 22 y 24 años, en el cruce de la avenida José María Alcaraz y Alenda con la calle Ángel Quintanilla Ulla.

Trasladadas al hospital

Tras el accidente, las chicas fueron trasladadas a un centro hospitalario con heridas leves para su posterior valoración y pruebas.

Asimismo, la Policía Local confirma que el conductor dio negativo en prueba de alcoholemia.

