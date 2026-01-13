Suceso
Atropellan a dos jóvenes en un paso de peatones de Valdepasillas
El varón implicado, que conducía una motocicleta, ha dado negativo en la prueba de alcoholemia
Dos jóvenes han resultado heridas tras ser atropelladas por una motocicleta mientras cruzaban un paso de peatones en la barriada pacense de Valdepasillas, en Badajoz.
Según ha confirmado la Policía Local, los hechos ocurrieron la noche de este lunes cuando un varón que conducía una motocicleta, por causas que todavía se desconocen, arrollaba a las dos chicas, de 22 y 24 años, en el cruce de la avenida José María Alcaraz y Alenda con la calle Ángel Quintanilla Ulla.
Trasladadas al hospital
Tras el accidente, las chicas fueron trasladadas a un centro hospitalario con heridas leves para su posterior valoración y pruebas.
Asimismo, la Policía Local confirma que el conductor dio negativo en prueba de alcoholemia.
