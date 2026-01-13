Una furgoneta provoca un escape de gas en Vicente Barrantes de Badajoz

Agentes del Parque de Bomberos de Badajoz intervienen en estos momentos en un posible escape de gas en la calle Vicente Barrantes en el Casco Antiguo pacense.

El aviso se ha producido en torno a las 12.40 horas cuando un vecino de la calle ha dado la voz de alerta.

Furgoneta de reparto

"Ha sido una furgoneta de reparto la que ha roto una tubería de gas. El conductor es quien ha dado el aviso", relata a este medio un agente de Policía Nacional.

El suceso ha causado mucho revuelo en la zona por la presencia del dispositivo de bomberos. Este está compuesto por una autobomba, un vehículo de mando, efectivos de Policía Nacional y de Policía Local de Badajoz.

Los bomberos están actuando en estos momentos y las labores pasan por cortar el suministro de gas de la calle en varios de los puntos.

Un fallo mecánico

Una de las testigos del suceso es Maribel Conejo. "Estaba esperando a una amiga. He visto que la furgoneta paraba y el conductor se ha bajado, pero de buenas a primeras ha echado a andar sin él", relata.

Maribel Conejo, testigo del suceso. / La Crónica

Cree que la causa ha sido porque "no ha echado el freno de mano bien". Esto ha ocasionado que golpeara con el conducto de gas y provocara el siniestro.

El incidente ha quedado en nada, pero podía haber sido trágico según esta testigo: "Ha podido matarme", decía emocionada. Lo declara porque ha sentido cómo podía ser arrollada por el vehículo. Esto no ha ocurrido porque ha sido capaz de separarse a tiempo sin sufrir ningún daño. Conejo ha logrado refugiarse en el hueco de una cochera y así evitar ser embestida por la furgoneta.

Daños materiales

La ágil actuación de los efectivos de bomberos ha hecho que no fuera preciso desalojar ningún inmueble de la calle ni de las colindantes y que el suceso quedara en pocos daños materiales sin herir ni afectar a ninguna persona.

Estado en el que quedó el conducto de gas fracturado en la calle Vicente Barrantes de Badajoz. / J. H.

En torno a las 13.40 han llegado responsables de la empresa de suministro de gas para intervenir, igualmente, en este suceso. Según ha informado a este diario, la reparación de la tubería "depende de la comunidad de propietarios del inmueble". Tanto los bomberos como el mismo trabajador de la empresa suministradora han aislado la conducción dañada para que el resto de viviendas de la zona puedan tener gas.

Los trabajos necesarios

Las labores de los efectivos de bomberos se han desarrollado durante más de 30 minutos y han consistido en "localizar las tomas y las llaves de apertura de este suministro; medir los niveles de gas y en el caso de que haya una atmósfera peligrosa pues se ventila", detalla Jerónimo Hernández, suboficial de operaciones del Parque de Bomberos de Badajoz. En esta ocasión, no ha sido preciso ventilar las dependencias del edificio afectado.

Jerónimo Hernández, suboficial de operaciones del Parque de Bomberos de Badajoz, en el lugar del suceso. / J. H.

La intervención se ha extendido lo preciso hasta que el gas que se encontraba en el tramo cortado ha salido por completo y los agentes han comprobado que no había riesgo para las personas. Estos niveles se miden con "el explosímetro que mide el nivel de gas que puede haber o si la atmósfera es nociva".

Segundo escape de gas en pocos meses

Cabe recordar que otro escape de gas en la confluencia de la calle San Pedro de Alcántara con la plazuela de la Soledad provocó una escena similar, aunque de mayor magnitud el 15 de octubre de 2025.

Entonces los operarios que remataban los trabajos de adecuación de la plataforma única en la primera calle picaron una tubería que conduce gas y originó una intervención que se extendió durante más de una hora. En aquella ocasión, tuvieron que pulverizar agua durante un largo espacio de tiempo para que se diluyera la presencia del gas en el ambiente.