La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: "Es un paso más hacia el abandono"

El cierre de la sala de exposiciones de la calle Virgen de la Soledad, en pleno casco histórico de Badajoz, vuelve a poner sobre la mesa la delicada situación que atraviesa una de las vías con más tradición comercial del Casco Antiguo. Fundación CB confirma que «se cierra la sala de exposiciones de la calle Virgen de la Soledad» y señala que «el motivo del cierre es que estamos explorando otros proyectos que iremos anunciando próximamente», explican desde el gabinete de comunicación de la entidad.

Desde la entidad insisten en que se trata de una decisión estratégica y no de un abandono de la actividad cultural. «Estamos buscando otros espacios y nuevas ubicaciones para desarrollar nuevos proyectos», trasladan. Sin embargo, el impacto del cierre va mucho más allá de lo cultural y se sentirá en los negocios que aún resisten en la calle, que ven desaparecer uno de los pocos focos de atracción de público que quedaban.

Situación «catastrófica»

Fátima Rodríguez Morlesín, gerente de la histórica Ferretería Rodríguez, resume el sentimiento general con crudeza: «Nos vamos a quedar más solos que la una». La comerciante explica que la sala de exposiciones suponía «movimiento constante» y que su simple apertura «ya daba luz a la calle». Esta sala había ampliado su horario y que «había gente por la mañana y por la tarde». Y muchos de ellos «venía a ver la exposición y cuando salía y entraba a comprar», relata. Además, va más allá y dice que «los días de inauguración se juntaban más de 60 personas». Para ella, el cierre supone «un paso más hacia el abandono».

Fátima Rodríguez Morlesín, propietaria de la Ferretería Rodríguez ubicada frente a la sala de exposiciones en la calle Virgen de la Soledad de Badajoz. / J. H.

La situación de la calle la define sin rodeos: «Catastrófica». Piensa que es difícil que pueda recuperarse, «no le veo solución» y señala problemas como la falta de tránsito, la oscuridad, la inseguridad y el cierre de locales históricos. «Si alguien quiere emprender en una calle que no tiene paso, no va a emprender, se va a otra», explica.

«Es un chasco»

Su vecina, María Engo, diseñadora y empresaria instalada en la calle desde 2016, comparte esa sensación de declive: «Para mí es un chasco», reconoce y admite que cuando apostó por esta calle «la mayoría de los locales estaban abiertos». A su juicio, la sala de exposiciones era un elemento clave porque «la cultura atrae público».

María Engo en su taller situado junto a la sala de exposiciones que cierra en la calle Virgen de la Soledad de Badajoz. / J. H.

Engo apunta a un problema añadido: «Cuando hay tránsito de personas es más fácil diluir a los maleantes. En los últimos años, ha aumentado la presencia de gente que no viene aquí para cosas agradables», denuncia.

La empresaria considera que las mejoras urbanas no son suficientes, refiriéndose a los cambios que ha desarrollado en el pavimento el Ayuntamiento de Badajoz: «De nada sirve poner un suelo bonito si no cuidas a la gente que habita en él», afirma. La falta de aparcamiento es, para ella, uno de los grandes obstáculos: «Ni mi madre viene porque no sabe qué hacer con el coche. Imagínate un cliente al que no le das facilidades».

Una decisión criticada

Juan Carlos Vidarte, propietario de la tienda museo Vidarte, se muestra especialmente crítico con la decisión de la Fundación CB. «No lo comprendo», asegura. Una sorpresa que va más allá porque se declara «admirador de la fundación porque hace más por la cultura que el ayuntamiento». Para él, la sala era «un punto de referencia al que la gente estaba acostumbrada a ir». Desde su perspectiva, el cierre supone «un paso atrás para la calle», justo cuando «estaba remontando un poco». Sin embargo, ahora, se lamenta porque quedan «tres locales abiertos», advierte. Aun así, no pierde la esperanza: «La calle tiene solución, pero alguien tiene que buscarla». Y reclama mayor implicación al ayuntamiento pacense.

Juan Carlos Vidarte, propietario de la tienda museo Vidarte ubicado en la calle Virgen de la Soledad de Badajoz. / J. H.

Metros más arriba de la tienda museo la familia de Quique Nogales, regenta la mercería Juan Pedro. Él recibía la noticia por este diario y reconocía que la noticia es «un desastre total para la calle, todo lo que cierre aquí es malo», sentencia. Aunque entiende que la Fundación CB «tiene que analizar costes y tomar decisiones», subraya que la actividad cultural generaba «tránsito, iluminación y seguridad». Se trata de «un local grande cerrado que no atrae a nadie», según expone.

El cierre de esta sala de exposiciones se suma al que en pocos días se vivirá en la tradicional zapatería Martínez Holgado, que cierra por la jubilación de su actual propietaria.

Mientras la Fundación CB avanza que anunciará «nuevos proyectos próximamente» y nuevas ubicaciones para complementar la actividad cultural que desarrolla en sus otras sedes, los comerciantes de la calle Virgen de la Soledad observan con preocupación cómo desaparece uno de los últimos motores de vida del entorno. Para muchos, el cierre de la sala de exposiciones no es solo el final de un espacio cultural, sino el reflejo de un deterioro prolongado que amenaza con convertir una calle histórica en un espacio vacío y sin futuro comercial.