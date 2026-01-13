La compañía de María Lama pone en escena 'Invisible' en Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este viernes, 16 de enero, la representación del espectáculo de danza-teatro ‘Invisible’, producida por la compañía extremeña de danza María Lama. La función comienza a las 21.00 horas y tiene una duración de 60 minutos.

Este espectáculo de danza-teatro esá concebido, interpretado y dirigido por María Lama. Se trata de una conmovedora indagación en el mundo de una profesional de la danza, Clara, ya retirada por una enfermedad en la que va perdiendo la memoria que recrea y confecciona el universo de experiencias vividas en un clima de olvido. Acompañándola en este viaje onírico se encuentra Margot, unenigmático títere que cobra vida como confidente y espejo de su alma. Clara, a través de la danza, se enfrenta a la fragilidad de su propia identidad. Los recuerdos, fragmentados como un espejo roto, se desvanecen en la bruma de su memoria. La danza se convierte en un acto de resistencia, una lucha por aferrarse a la esencia de quién es, de quién fue. Margot, el títere habitado, se convierte en un alter ego, una presencia poética que la acompaña, la reta y la consuela en su viaje interior. Juntas, títere y bailarina, revelan la complejidad de una mente que se resiste al olvido.

‘Invisible’ es una obra conmovedora que explora la fuerza del arte como antídoto para la soledad y la ausencia. Un viaje inolvidable a través de la danza y el teatro de objetos, que recuerda el poder del amor y la memoria para mantener viva la propia luz, incluso en la oscuridad más profunda.

María Lama cuenta con la asesoría técnica y artística de títeres de José Antonio Puchades y Julieta Gascón;Vicente Andreu como constructor del títere; Javier Mata en el diseño de iluminación y para la composición musical, Óscar López Plaza, además de los temas de Mario Batkovik.

María Lama es una artista multidisciplinar nacida en Badajoz. Comenzó su formación artística en el teatro y la danza contemporánea, en la que lleva trabajando desde 1995 en diversos ámbitos; en el de la formación, como profesora en España y Portugal.

¿Quién es María Lama?

Titulad en danza contemporánea, clásica y CBTS (Certificate in BalletTeaching Studies) a través de la Royal Academy of Dance, Faculty ofEducation (Londres) y Licenciada en ADE por la Universidad de Extremadura. También se formó como acróbata aérea con el Teatro del Silencio.

Como bailarina, actriz y coreógrafa, trabaja en producciones y festivales de ámbito nacional e internacional para varias compañías (Teatrapo, Furadels Baus, LaBefana…etc.) para distintas celebraciones y producciones.

En 2018 funda Cedam, Centro Extremeño de Danza y Artes del Movimiento en Badajoz. En 2020 crea su propia compañía con su nombre, con la que ha estrenado ‘Femmes’, ‘Falamos?’ e ‘Invisible’, su última producción. Esta obra se estrenó en el Festival Internacional de Teatro de Badajoz en 2024.