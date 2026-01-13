Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado que, tras las investigaciones policiales, se confirma que la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz es un asesinato machista.

A través de sus redes sociales, Quintana ha expresado su "más absoluta repulsa" ante este crimen y ha trasladado sus condolencias a los familiares.

Tras esta confirmación, desgraciadamente, Carmen Díaz se convierte en la primera víctima de violencia de Badajoz en 2026 y la cuarta en Extremadura en los últimos 9 meses.

Como ya ha informado este diario, la víctima fue presuntamente agredida por su marido, P. R., de 81 años, el pasado jueves en el domicilio del matrimonio, en un bloque de pisos en la calle Manuel Henao Muñoz, esquina con Santo Cristo de la Paz, en La Picuriña.

Tras ser alertados por una vecina que escuchó fuertes ruidos, varios radiopatrullas de la Policía Nacional acudieron de inmediato hasta el lugar y lograron llegar a tiempo de auxiliar a la mujer, a la que su marido había propinado una brutal paliza.

Ella fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz y el detenido. Tras ser puesto a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz decretó su libertad con cargos y dictó una orden de alejamiento, que el presunto agresor incumplió al personarse en el centro hospitalario, donde su esposa, pese a haber recibido el alta la madrugada del sábado, tuvo que ser ingresada de nuevo. Esta vez, el juez decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza por quebrantar la prohibición de acercamiento.

Al detenido se le investigaba por un delito de lesiones graves y otro de quebrantamiento de condena. Ahora, una vez confirmada la muerte por violencia de género se seguirán también diligencias contra él por homicidio o asesinato.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz se ha hecho cargo del caso.