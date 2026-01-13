Cuidar la cantera para aumentar la participación en el Comba: el mensaje de Los Mini-Folk en 2026

El Concurso Oficial de Murgas de Badajoz vuelve a dar protagonismo a la cantera, a esos grupos que han crecido paso a paso hasta llegar al escenario "grande". Esos son Los Mini-Folk, una murga que este año vuelve a subirse a las tablas del Teatro López de Ayala con la misma esencia de siempre y la idea de disfrutar para hacer disfrutar.

"Los Mini-Folk sigue siendo, en esencia, la misma murga que en nuestros inicios, hace ya una década”, explica Gonzálo Borrego, uno de sus componentes. Diez años en los que el grupo ha ido madurando sin perder su identidad. “Cada vez que nos presentamos al Comba buscamos una actuación completa, más madura, que nos permita disfrutar para, de esa manera, hacer disfrutar también al público”, añade.

Amigos por encima de todo

Este año, la murga ha vivido algunos cambios internos. “Por motivos laborales y personales hemos tenido cierto movimiento de componentes”, reconoce Gonzálo. En concreto, se han producido tres bajas y una incorporación, alguien que ya conocía la dinámica del grupo tras haber salido con ellos en el Combita. Pese a ello, el espíritu se mantiene: “Lo más importante para nosotros es ser un grupo consolidado, de amigos”, subraya. “Afortunadamente, a pesar de los cambios, eso lo seguimos manteniendo”. Una base humana que consideran clave para sostener el proyecto en el tiempo.

Canalla, musical y con los pies en el suelo

Sin desvelar demasiado sobre lo que se verá este año en el escenario, la murga deja algunas pinceladas: “Hemos intentado buscar un personaje desenvuelto, más canalla y que nos permita estar muy cómodos en el escenario”, explica. Un tipo pensado para favorecer la conexión con el público, siempre con una seña de identidad definida: “Por supuesto, siempre intentando conjugarlo con mucha musicalidad”.

Los Minifolk durante una de sus actuaciones en el año 2024. / Andrés Rodríguez

En cuanto a objetivos, Los Mini-Folk mantienen su línea habitual. “Siempre nos hemos subido al López sin pretensiones”, afirma. No hay obsesión por la final ni por los premios. “El objetivo es que la actuación guste tanto como nos gusta a nosotros y que sepamos transmitir las ganas y el trabajo realizado durante todos estos meses”.

El peso del López y el futuro del Comba

“El López impone mucho y subirse al escenario implica una gran responsabilidad”, reconoce Gonzálo, aunque también destaca la otra cara: “La sensación cuando sube el telón y suenan los primeros acordes es indescriptible”.

Desde dentro del certamen, el grupo también hace una reflexión crítica. “La lacra del Comba sigue siendo la baja participación”, apunta. Considera que no es sencillo crear una murga desde cero ni darle continuidad, pero insiste en que es un reto colectivo. “Es fundamental que tanto el ayuntamiento como los propios murgueros trabajemos juntos para entender el por qué del bajo número y tratar de ponerle solución” y, lo tiene asumido: “Ese trabajo debe enfocarse principalmente en la cantera”.

Sin prejuicios

Preguntado por las mejoras que incorporarían al concurso, Los Minfolk son directos. “Algo muy injusto que el jurado debe evitar a toda costa es tener ideas preconcebidas de cada uno de los grupos”. Defienden además, una valoración limpia: “Es importante que juzguen en base a lo que ven y les llega en ese momento, única y exclusivamente”.

A la afición murguera, le dicen por último que aunque quizás su estilo no sea su preferido o no les conozcan mucho, "que busquen ese ratito para vernos. Puede ser que les sorprenda”.

Los Minifolk durante una actuación en 2023. / Andrés Rodríguez

Procedentes de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz y del proyecto Aulas de Carnaval, debutaron en 2016 en el concurso infantil, pasaron por la categoría juvenil -con un primer premio en 2019- y en 2022 dieron el salto al Comba. Hoy, ya desde otro nivel, siguen cantando con la misma ilusión, con crítica social y política y, como siempre, a su ciudad.