El acusado de matar a un varón en el barrio Cerro de Reyes de Badajoz alega que actuó en legítima defensa

El juzgado de instrucción número 1 de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido acusado de matar con un cuchillo a un hombre en el barrio de Cerro de Reyes este pasado domingo.

El detenido, un varón de 34 de edad, ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de hoy y tras su declaración, ha sido decretado su ingreso en prisión. Se le investiga por un presunto delito de homicidio, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que añade que la instrucción sigue abierta.

El letrado del detenido, Raúl Montaño, ha explicado que éste ha declarado ante el juez que actuó en legítima defensa y sin intención de matarle.

Según relata, no existía ningún tipo de relación previa entre ambos hombres, ya que, “no se conocían”. De acuerdo con la versión de la defensa, la víctima mortal, que se encontraba bajo los efectos de las drogas, acudió esa noche a una vivienda en la que estaba el acusado, en busca de estupefacientes.

Heridas en las piernas

Según el abogado, la víctima amenazó al detenido con un puñal con el objetivo de conseguir droga, lo que desencadenó una pelea y un forcejeo entre ambos. Durante el enfrentamiento, el detenido hirió a la víctima con el arma blanca en las piernas.

Posteriormente, el herido se habría desangrado en el solar donde fue hallado el cadáver, sin que en ese momento hubiera testigos presenciales en la zona, tal y como ha señalado la defensa del acusado. En su declaración, el letrado añade que su cliente destacó la "gran agresividad" mostrada por la víctima en el momento en que acudió en busca de cocaína.

Sobre el registro efectuado en la calle Santa Luisa de Marillac, domicilio en el que reside el detenido junto a su madre, el letrado señala que su cliente mostró en todo momento su voluntad de colaborar con la investigación, facilitando la actuación de los agentes durante la intervención policial.

Cabe recordar que el enfrentamiento se desarrolló únicamente entre ambos implicados y, según fuentes policiales, los hechos se produjeron alrededor de las siete de la mañana en la confluencia de las calles La Cigüeña y Rubén Darío, en pleno corazón de la barriada. El cuerpo de la persona fallecida fue localizado poco después en un solar próximo. La zona de los hechos permaneció acordonada durante todo el día y el suceso causó gran conmoción entre los vecinos de este barrio pacense.

Dos vecinos en la zona que se acordonó tras el hallazgo del cadáver en Cerro de Reyes. / Jota Granado

Por último, Montaño indica que los hechos no tendrían relación con los sucesos violentos registrados en los últimos días en la ciudad, el último este pasado sábado con un tiroteo sobre la fachada de una vivienda en la Ronda Sur y el día de Reyes con los disparos a un coche en la barriada de Cerro de Reyes.