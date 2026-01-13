La Diputación de Badajoz busca "sacar del abandono" San Isidro con el Trofeo 3D Circuito provincial de Tiro con Arco

El Trofeo 3D Circuito provincial de Tiro con Arco Diputación de Badajoz regresa, tras su estreno el año pasado, con previsión de superar la participación de 2025 y con el éxito de su primera prueba en el Pabellón Municipal de Villar del Rey, donde 57 arqueros y arqueras dirigieron su precisión hacia las dianas volumétricas que simulan animales.

La edición se ha presentado hoy oficialmente, en el Palacio Provincial con la presencia del diputado, Ricardo Cabezas, el director técnico de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, Pedro Miguel Fernández, y el alcalde de La Coronada, Cristian Maldonado, puesto que la segunda prueba tendrá lugar el próximo día 18 en el Pabellón La Alberca de ese municipio. La tercera será en Mérida, en la Finca Municipal Casa de Campo-Vía de la Plata, el día 12 de abril, mientras que la última tendrá un "significado especial por el enclave en el que se desarrollará", apunta la diputación.

En ese sentido, la diputación ha demostrado su interés en "sacar del abandono" la zona de San Isidro, en la capital provincial, que actualmente se encuentra "desaprovechada", tal y como ha reprochado Cabezas. "Las posibilidades de este paraje son enormes y solo los vecinos y vecinas se acuerdan de él, no el Ayuntamiento", ha afirmado el diputado. La cita será el día 3 de mayo.

Una competición en dehesa 3D

"El tiro con arco permite una convivencia respetuosa entre la naturaleza y las familias y amigos que se encuentran en el circuito. El hecho de organizar un torneo provincial facilita que sea asequible participar y, al mismo tiempo, revitaliza nuestras localidades en colaboración con sus ayuntamientos", sostiene la diputación.

Especialmente en Badajoz, ha destacado el director técnico, "existe un buen entorno para las competiciones 3D gracias a su dehesa". Fernández ha informado sobre los más de 70 inscritos que ya esperan la jornada de La Coronada y sobre la presencia de arqueros extremeños que ya están en competiciones nacionales y a los que este Trofeo les ayuda a potenciarse.

Cuatro pruebas

En total, más de 140 personas podrán participar en 4 pruebas de las que puntuarán las 3 mejores, mediante la suma de todos los puntos. Las pruebas estarán homologadas y cuentan con varias zonas de puntuación y diferentes modalidades; habrá detalles y sorteos para todos y la Diputación ha establecido premios para los tres primeros clasificados individuales.

En cuanto a las categorías estarán divididas en femenina y masculina, y se organizarán en grupos de Senior, Veterano, Junior, Cadete, Novel e Infantil para menores de 14 años.

Cabe destacar que, en palabras del alcalde, Cristian Maldonado, "estas iniciativas y el esfuerzo que conllevan no serían posible para pueblos pequeños si no fuera por la Institución provincial y las federaciones. Gracias a ellas llegan visitantes a las calles, a los restaurantes o a los comercios".