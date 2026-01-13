Jesús Núñez habla en Badajoz del conflicto de Oriente Próximo

Jesús Núñez Villaverde, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) hablará hoy martes, a las 19.00 horas, sobre ‘Apuntes geopolíticos de un Oriente Próximo convulsionado’.

Su conferencia está anunciada a las 19.00 horas y será presentada por Iván Cedrón Adam (Ateneo de Badajoz) y Francisco Rodríguez Jiménez (profesor de Relaciones Internacionales e Historia de la Universidad de Extremadura).

Experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos y mundo árabe-musulmán, Jesús Núñez es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y militar retirado. También es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y miembro del International Institute for Strategic Studies.