Conferencia
Jesús Núñez habla en Badajoz del conflicto de Oriente Próximo
Hoy martes, a las 19.00 horas, en el Hospital Centro Vivo
Jesús Núñez Villaverde, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) hablará hoy martes, a las 19.00 horas, sobre ‘Apuntes geopolíticos de un Oriente Próximo convulsionado’.
Su conferencia está anunciada a las 19.00 horas y será presentada por Iván Cedrón Adam (Ateneo de Badajoz) y Francisco Rodríguez Jiménez (profesor de Relaciones Internacionales e Historia de la Universidad de Extremadura).
Experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos y mundo árabe-musulmán, Jesús Núñez es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y militar retirado. También es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y miembro del International Institute for Strategic Studies.
- Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Qué comer en Badajoz: 10 platos y productos que definen la mesa pacense
- La fachada de un inmueble en la Ronda Sur de Badajoz recibe cinco disparos de madrugada
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado
- Badajoz celebra sus Migas Extremeñas Solidarias el 17 de enero