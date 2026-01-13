Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género

Posible caso de violencia de género en Badajoz con resultado de muerte. Una mujer de 78 años, Carmen Díaz, ha fallecido ayer lunes en el Hospital Universitario de Badajoz, en el que ingresó el pasado jueves con múltiples contusiones, según ha confirmado la Policía Nacional. La mujer, que regresó a su domicilio, volvió el domingo a ser hospitalizada.

Según ha sabido La Crónica de Badajoz, los hechos ocurrieron el jueves por la noche en el domicilio del matrimonio -en un piso del número 2 de la calle Manuel Henao Muñoz esquina con Santo Cristo de la Paz, en La Picuriña- donde presuntamente el marido, P. R., de 81 años, le propinó una "brutal" paliza a la mujer, que ingresó en el hospital Universitario con un hematoma en la cabeza y numerosas contusiones por golpes.

La víctima falleció ayer lunes a las 21.00 horas.

El presunto autor fue detenido por un delito de lesiones y puesto al día siguiente a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 1 (estaba de guardia), quien, tras tomarle declaración, decretó su puesta en libertad y dictó una orden de alejamiento hacia la mujer y la vivienda familiar, en la que el matrimonio residía desde hacía varias décadas. La víctima no pudo declarar ese día al encontrarse hospitalizada.

Su hijo la encontró en el suelo

Según fuentes conocedoras del caso, la víctima fue dada de alta la madrugada del sábado y regresó a su casa. Fue su hijo, quien al ir a la vivienda de su madre el domingo por la mañana, la localizó en el suelo y la llevó de nuevo al hospital, donde quedó ingresada y falleció ayer lunes.

El marido, pese a la orden de alejamiento impuesta por el juez, se personó en el hospital para verla, por lo que la Policía Nacional volvió a detenerlo. Esta vez el juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, donde se encuentra en estos momentos, por quebrantar la prohibición de acercamiento. El Juzgado de Instrucción número 1 se ha inhibido a favor del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Badajoz, que se hace cargo de las diligencias a partir de ahora, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Ahora se está pendiente de que se le practique la autopsia para conocer la causa exacta del fallecimiento. El resultado podría ser determinante para saber si se imputa al detenido un delito de homicidio. De momento, según el TSJEx, se desconoce si la muerte de Carmen Díaz guarda relación con la agresión que había sufrido presuntamente a manos de su marido. Ahora los cargos que pesan sobre él son por un delito de lesiones graves y otro de quebrantamiento.

No estaba en el sistema VioGén

Fuentes oficiales solo confirman, de momento, la muerte de la mujer y que se investiga como posible caso de violencia de género. Testimonios recogidos por este diario afirman que no existían denuncias previas por maltrato y así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. En declaraciones en Madrid recogidas por Efe, ha confirmado que la mujer no estaba en el sistema VioGén.

Quintana se ha mostrado prudente y ha señalado que para confirmar que se trata de un caso de violencia de género hay que esperar a que se tengan "las pruebas oportunas".

"El entorno de la víctima en ningún caso puede ocultar cuando haya un caso de violencia de género, tiene que defender a la víctima denunciándolo", ha dicho el delegado, que también ha recordado la importancia de los convenios con ayuntamientos, "la institución pública más cercana al ciudadano", y el papel que juegan en la detección de esos casos los servicios sociales y la policía local. "Tenemos convenios con 10 ayuntamientos, solamente un ayuntamiento, el más grande Badajoz, no lo tiene firmado. Yo he perdido ya la esperanza que lo firme. Precisamente esta muerte es en Badajoz", ha subrayado.

Si se confirma este caso, sería la primera víctima en Extremadura en este 2026, y el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendería a cuatro y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Rápida intervención de los radiopatrullas

Al parecer, fue una vecina quien, alertada por los fuertes ruidos que escuchaba en el domicilio del matrimonio, alertó el pasado viernes a la policía para que acudiera. Al edificio acudieron varias radiopatrullas que, gracias a su rápida actuación, lograron auxiliar a la mujer a tiempo y detener al presunto agresor. Los agentes, según fuentes cercanas al caso, tuvieron que forzar la puerta del portal y, tras golpear fuertemente la de la vivienda, el marido terminó abriendo.

Lo sucedido está siendo investigado la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Judicial de Badajoz.