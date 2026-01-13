La mujer acusada de matar a su pareja en Zafra lo apuñaló cuando estaba tumbado, según los investigadores

La víctima estaba tumbada en la cama cuando fue apuñalada y trató de defenderse. Es lo que han asegurado este martes los expertos de Criminalística de la Guardia Civil durante la segunda sesión del juicio contra la acusada de matar a su pareja, Iván M., en Zafra en julio de 2024. A esa conclusión han llegado por la proyección de la sangre, que encontraron en el cabecero de la cama, la lámpara y un libro. No obstante, no han podido asegurar si la sangre era reciente o no. Este miércoles testifican los expertos que analizaron los restos biológicos.

Según los investigadores, además, se intentaron eliminar del suelo con una fregona los restos sangre, que también se hallaron en una colcha y una manta que estaban en el cesto de la ropa sucia.

El escenario del crimen descrito por los agentes casaría con la teoría de la fiscalía y la acusación particular de que el fallecido no tuvo posibilidad de defensa, sin embargo, los forenses han apuntado a que entre él y la víctima podría haber habido un «forcejeo», porque había lesiones compatibles con un «cuerpo a cuerpo», aunque la acusada también se las podría haber ocasionado con actividades diarias.

Asimismo, han explicado que Iván M. recibió cuatro puñaladas «limpias», dos que le provocaron heridas en la frente, otra en el brazo y la mortal, en el pecho, que le atravesó el esternón y llegó hasta el nacimiento de la aorta.

El juicio, con jurado popular, continúa este miércoles, cuando está previsto que declare la acusada.