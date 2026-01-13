Los Deskaraos, la nueva murga de Badajoz que debuta con mucha ilusión y un tipo "hasta ahora nunca visto"

El Carnaval de Badajoz suma este año tres murgas nuevas al Concurso Oficial de Murgas (Comba). Una de ellas es Los Deskaraos, que debutan con ilusión, juventud y muchas ganas de gustar al público. Será el viernes, tras el descanso, cuando pisen por primera vez las tablas del teatro en un certamen que conocen bien, aunque nunca antes lo han vivido desde dentro.

Los Deskaraos son una murga mixta con una media de edad de 25 años y formada, en su mayoría, por caras nuevas en el concurso. Solo seis componentes cuentan con experiencia previa en el Comba: cuatro proceden de Los Charramangueros y dos de Los Chungos, entre ellos Juancho González y Nacho Correa. El resto se estrena este año.

El grupo lo completan 18 componentes, contando a los figurantes, con tres guitarras sobre el escenario. En cuanto a los decorados, reconocen que no pueden permitirse grandes alardes, pero aseguran haber puesto todo de su parte para que el conjunto resulte atractivo. “No será espectacular, pero sí bastante chulo”, avanza Javier Lozano, uno de los integrantes.

Un proyecto que nace con ilusión

Javier explica que el origen del grupo está en las ganas de hacer algo propio por parte de Juancho y Nacho, antiguos miembros de Los Chungos, que impulsaron la idea. “Tenían la ilusión de iniciar un proyecto, montar una murga propia”, recuerda. A partir de ahí se fue dando forma al grupo que debuta este año.

Entre sus filas hay cinco mujeres, cuatro de ellas con pasado en Los Charramangueros, lo que refuerza el carácter mixto de una murga que llega con una identidad clara desde su primer año.

En su estreno, Los Deskaraos no se marcan metas altas. Son conscientes de que ser nuevos limita las opciones de lograr buenas puntuaciones, pero lo asumen con naturalidad. “Somos realistas”, dicen, aunque eso no les resta ambición sobre el escenario. Su prioridad es que al público le guste lo que hacen. “Vamos a darlo todo”, aseguran.

Demasiadas reglas

Según Javier, el concurso exige -a día de hoy- compromiso y sacrificio y “no siempre se ofrecen facilidades”, por eso entiende que muchos jóvenes no vean un camino sencillo. “Hay muchas reglas y eso da pereza”, reconoce. “Muchos optan por las murgas callejeras y por disfrutar del carnaval de otra manera, sin tantas normas”, añade.

“Los Deskaraos están puestos” es la única pista que avanzan del tipo, que, según Javier, tiene “un poquito de riesgo”, aunque sin llegar a ser descarado. Cree, además, que no se ha visto nunca antes en el certamen, lo que añade un punto de expectación a su estreno.

En lo artístico, el grupo se define como crítico y musical, sin abusar de la ironía ni del humor más evidente: un equilibrio que esperan que conecte con el público en su primer paso por el teatro.

Orden de actuación en las preliminares del Comba 2026. / Ayuntamiento de Badajoz

Los Deskaraos ensayan en la barriada de Llera, en el antiguo local de Los Charramangueros. Desde allí ultiman un debut que, más allá de premios, busca hacerse un hueco en el Carnaval de Badajoz. El viernes 6 de febrero, tras el descanso, tendrán su primera gran prueba en el Concurso Oficial de Murgas.