Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de enero
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
En libertad los tres investigados por apuñalar a un joven en Alconchel (Badajoz) durante el pasado Carnaval
Deben comparecer todas las semanas en los juzgados de Olivenza y no se pueden acercar a menos de 500 metros de la víctima
La madre y el hermano del hombre apuñalado por su pareja en Zafra: "Quería dejarla y volver con su exnovia"
La acusación particular señala a los celos como el móvil de la acusada para asesinar a Iván Melo y rechaza la versión de que actuó en legítima defensa
La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: «Es un paso más hacia el abandono»
La Fundación CB cierra su sala de exposiciones en esta vía, una decisión estratégica que preocupa a los comerciantes por la pérdida de un foco de atracción de público
Vigilia nocturna en Badajoz a favor de las personas sin hogar: "Pasamos la noche como lo hacen ellos, al raso"
Acibapem denuncia que Badajoz es la tercera ciudad de España que menos recursos destina a Servicios Sociales
Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios en Badajoz dan por perdido otro curso
Lamentan la falta de información por parte de las administraciones y del propio centro y que no se les esté teniendo en cuenta
