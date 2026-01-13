Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Juzgados de Olivenza. / GUARDIA CIVIL

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

En libertad los tres investigados por apuñalar a un joven en Alconchel (Badajoz) durante el pasado Carnaval

Deben comparecer todas las semanas en los juzgados de Olivenza y no se pueden acercar a menos de 500 metros de la víctima

La madre y el hermano del hombre apuñalado por su pareja en Zafra: "Quería dejarla y volver con su exnovia"

La acusación particular señala a los celos como el móvil de la acusada para asesinar a Iván Melo y rechaza la versión de que actuó en legítima defensa

La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: «Es un paso más hacia el abandono»

La Fundación CB cierra su sala de exposiciones en esta vía, una decisión estratégica que preocupa a los comerciantes por la pérdida de un foco de atracción de público

Vigilia nocturna en Badajoz a favor de las personas sin hogar: "Pasamos la noche como lo hacen ellos, al raso"

Acibapem denuncia que Badajoz es la tercera ciudad de España que menos recursos destina a Servicios Sociales

Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios en Badajoz dan por perdido otro curso

Lamentan la falta de información por parte de las administraciones y del propio centro y que no se les esté teniendo en cuenta

