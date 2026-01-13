Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Deben comparecer todas las semanas en los juzgados de Olivenza y no se pueden acercar a menos de 500 metros de la víctima

La acusación particular señala a los celos como el móvil de la acusada para asesinar a Iván Melo y rechaza la versión de que actuó en legítima defensa

La Fundación CB cierra su sala de exposiciones en esta vía, una decisión estratégica que preocupa a los comerciantes por la pérdida de un foco de atracción de público

Acibapem denuncia que Badajoz es la tercera ciudad de España que menos recursos destina a Servicios Sociales

Lamentan la falta de información por parte de las administraciones y del propio centro y que no se les esté teniendo en cuenta