Porrina vuelve a tener su nombre en la plaza de la Soledad de Badajoz: "Una figura como él tenía que recuperar esa placa que se llevaron"

Badajoz ha vuelto a poner nombre -y memoria- a una de sus figuras más queridas. El alcalde, Ignacio Gragera, junto al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y artistas flamencos, han participado en la mañana de este martes en el descubrimiento de la nueva placa conmemorativa que acompaña a la estatua de José Salazar Molina, ‘Porrina de Badajoz’, coincidiendo con el 102º aniversario de su nacimiento.

«Descubrimos la placa en memoria de José Salazar ‘Porrina de Badajoz’, en el día que se cumplen 102 años de su nacimiento, el artista más grande que ha parido en esta ciudad, que ha visto la ciudad de Badajoz», ha señalado Gragera ante los medios. El regidor explicó que se trata de «un homenaje que se le hace desde el ayuntamiento» porque «una figura como él, en la que ya es su plaza en su estatua, tenía que recuperar esa placa que se llevaron». El alcalde reconoce que «no podía permanecer por más tiempo sin poder ser identificada una figura de su relevancia».

Una figura muy relevante para Badajoz

El alcalde ha agradecido la presencia de quienes, en estos dos años transcurridos desde el centenario del nacimiento del cantaor, han contribuido a mantener vivo su recuerdo: «A Alejandro Vega a Jesús Ortega y a todos los que, durante estos dos años que han pasado desde su centenario nos han permitido poder rememorar y redescubrir la figura de Porrina Badajoz», indicaba. También se ha acordado de «todos aquellos que hoy no están», pero que trabajaron y «defendieron su figura», en concreto, se ha realizado un especial homenaje «a Paco Zambrano y a toda su familia» porque «pocos como él conocieron, estudiaron y pusieron en valor la figura de alguien tan trascendental» como fue Porrina, ha dicho el edil.

Detalle de la nueva placa que luce junto a la estatua de José Salazar 'Porrina de Badajoz' en la plaza de la Soledad. / Santi García

Gragera ha reivindicado el peso artístico del cantaor homenajeado: «Alguien que fue rompedor, que murió muy joven, pero que dejó una profunda huella, alguien que con 28 años empezó a saborear las mieles del éxito y que fue un gran precursor del flamenco en la ciudad». Así, recordó que fue uno de los embajadores de Badajoz. «Llevó el arte de la plaza Alta hasta Madrid y le dio otra dimensión al flamenco de la ciudad y de Extremadura», destacó.

Un cantaor esencial

El bailaor pacense Jesús Ortega, que ha participado en el acto, ha resumido el sentimiento de la jornada: «Porrina de Badajoz es la voz de Extremadura y es el cantaor más internacional que ha dado la tierra y al que le debemos el que conozca nuestros cantes en el exterior». Y ha conectado ese legado con la labor de Zambrano: «Igual que él puso la voz, Paco Zambrano puso la luz para que esa voz no se borrara nunca de la historia». De la misma manera que ha recordado que José Salazar «tiene su festival, un monumento, una calle» y todo gracias a que «Paco Zambrano», ya que en él «está el origen» de todos los reconocimientos. Sobre la reposición de la inscripción con su nombre ha señalado: «Se le devuelve lo que nunca debería haberse quitado de aquí», señaló Ortega.

Es por ello que este «acto sencillo» que se ha celebrado en el que se cambió una placa, va más allá de ese hecho para él. Supone «refrescar y renovar la memoria histórica flamenca en Badajoz».

El alcalde, Ignacio Gragera, destapa la placa repuesta junto a la estatua de José Salazar ‘Porrina de Badajoz’. / Santi García

Familia de sangre y de pasión

Otro de los asistentes que ha participado en este homenaje fue Alejandro Vega, cantaor y familiar del artista. Él ha detallado que su tío Porrina era una gran figura en la ciudad y fuera de ella: «Era, cómo decirte, como un Michael Jackson aquí en Badajoz». Él recuerda perfectamente cómo se crió escuchando su cante en las distancias cortas. Y pese a la talla del personaje en el que se convirtió, su cercanía nunca dejó de definirlo. Vega ha rematado sus elogios con una sentencia sobre su cante: «El arte que tuvo no lo ha tenido nadie más que él. Dios le dio ese don y punto». De entre todas sus características vocales destaca una: «Como Porrina nadie tendrá ese bajo y ese alto que él tenía».

La nueva placa, diseñada por el escultor Estanislao García y fundida en bronce, reproduce ‘José Salazar Molina ‘Porrina de Badajoz’’ junto al escudo de la ciudad. Para evitar que ocurra como la anterior, robada hace años, esta vez se ha reforzado su anclaje sobre el granito para dificultar su extracción.