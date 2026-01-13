El programa #MovimientoODS de la Diputación de Badajoz acerca los valores de la Agenda 2030 a más de 2.300 jóvenes.

El programa #MovimientoODS de la Diputación de Badajoz ha acercado los valores de la Agenda 2030 a más de 2.300 jóvenes de la provincia a través de diferentes actividades de forma entretenida y lúdica. Para ello se ha contado con la implicación de la comunidad educativa y se han aplicado metodologías activas que centran su mirada en la sostenibilidad.

El alumnado de diez institutos de la provincia de Badajoz ha tenido ya la oportunidad de participar en las distintas actividades en torno a los objetivos de la Agenda 2030 de forma entretenida y lúdica.

Jornada intensiva con charlas y juegos

El programa consiste en una jornada intensiva en la que se imparte una charla coloquio seguida de juegos en el 'Círculo de los ODS'. Y todo esto acompañado de una exposición de materiales y recursos.

Paralelamente, durante quince días, se mantiene en el centro la exposición '17 objetivos para transformar nuestro mundo' en lectura fácil. Se estima que más de 2.300 personas han podido contemplar los paneles explicativos de la muestra en esta fase del programa.

Más de 400 alumnos

El #MovimientoODS cierra el año con la participación de 412 alumnos y alumnas de distintos cursos de Secundaria, junto a 48 profesores y profesoras.

Por otra parte, una veintena de docentes han recibido una formación online que les proporciona herramientas y guías para acercar los ODS a las aulas.

Concretamente, el programa ha pasado a lo largo de 2025 por el I.E.S. Cuatro Villas de Berlanga, El I.E.S. Los Moriscos de Hornachos, el I.E.S.O Fernández Santana de Los Santos de Maimona, el I.E.S.O Quintana de la Serena de la población del mismo nombre, el I.E.S. Bartolomé J. Gallardo de Campanario, el I.E.S.O. Enrique Diez Canedo de Puebla de la Calzada, El I.E.S. Siberia Extremeña de Talarrubias, el I.E.S. Tamujal de Arroyo de San Serván, el I.E.S.O. Mariano Bardacid de Solana de los Barros y el I.E.S. Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros.

En estos centros se han desarrollado un total de 40 actividades con la asistencia técnica de la Fundación Ciudadanía.

Valoración positiva

La valoración del profesorado y el alumnado participante ha sido en todos los casos muy positiva y han mostrado gran interés en profundizar en el significado de los ODS.

El profesorado que ha participado en la formación online también estuvo en las actividades presenciales y ya tenían conocimientos previos sobre formación en esta materia por distintas vías. Especialmente interesante para docentes y los equipos directivos ha sido el acceso a materiales y recursos que pueden utilizar en sus centros educativos en próximos cursos hasta la fecha de referencia, el año 2030.