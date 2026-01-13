El PSOE de Badajoz pide una reflexión "rigurosa" y "con criterio" sobre la retirada de las luces del Puente de Palmas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido una reflexión "rigurosa, razonada y con criterio" sobre la retirada de la iluminación decorativa instalada esta pasada Navidad en el Puente de Palmas, que ha sido "bien acogida" por una parte importante de la ciudadanía.

Así lo ha expresado el propio PSOE en su balance de Navidad, en el que valoraba "positivamente" una intervención "puntual" que ha contribuido a mejorar la percepción y el disfrute del puente durante el periodo navideño.

Al mismo tiempo, los socialistas entienden y respetan el interés ciudadano suscitado por esta iluminación y "precisamente por ello" consideran que no debería ser la oposición quien asuma la tarea de explicar los límites de esta intervención, sino que es el equipo de gobierno "quien debe esforzarse en ofrecer una explicación serena, argumentada y comprensible ante una opinión pública mayoritariamente favorable".

"Precisamente por esa buena acogida, el PSOE considera que la retirada de las luces no debería despacharse sin una explicación clara y razonada. Cuando una intervención genera interés y opiniones favorables, resulta lógico que se expliquen con calma los motivos por los que no puede mantenerse en el tiempo", ha señalado, "especialmente" cuando se trata de un enclave con un alto valor simbólico y patrimonial para la ciudad.

En este punto, ha recordado que el Puente de Palmas forma parte del conjunto declarado Bien de Interés Cultural dentro del recinto amurallado de Badajoz. El puente ya dispone de iluminación artística propia, concebida para resaltar su estructura y su valor arquitectónico, pero otra cuestión distinta es el estado de mantenimiento de esa iluminación, con focos fundidos o deficiencias técnicas que deberían corregirse.

En este sentido, las luces colgantes instaladas durante la Navidad "responden a un planteamiento claramente temporal", según indica el Grupo Socialista en nota de prensa, al tiempo que ha explicado que "funcionan bien como recurso ligado a un contexto festivo concreto y pueden entenderse como una instalación efímera, pensada para un periodo limitado y no para una presencia estable a lo largo del año".

"Trasladar este tipo de iluminación decorativa a un escenario permanente supondría alterar la lectura del puente y superponer una estética ajena a la iluminación artística existente", al tiempo que ha sumado "una cuestión técnica relevante", dado que las luminarias utilizadas y el sistema de instalación responden a una solución "claramente provisional, adecuada para una campaña navideña pero no para una implantación duradera".

En ningún caso, ha sostenido, "pueden considerarse idóneas para permanecer en el tiempo sin un replanteamiento completo, tanto desde el punto de vista técnico como estético".

Por todo ello, el PSOE considera "razonable" la retirada de las luces al finalizar el periodo navideño, pero cree que el debate "no debe cerrarse en falso". "Si existe un interés real en explorar otras opciones, lo responsable sería estudiarlas con rigor y con criterios técnicos y patrimoniales, incluso aunque al final la decisión sea descartarlas", ha concluido.