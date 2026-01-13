Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roberto Palomo presenta 'Hijas del olvido' en Badajoz

Será mañana miércoles, a las 19.00 horas, en Montesinos 22, de Fundación CB

La abuela de Roberto Palomo.

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Fundación CB, en el marco del Club Negativo, celebrará la presentación del fotolibro y la proyección del corto documental 'Hijas del olvido', de Roberto Palomo, que tendrá lugar mañana miércoles, 14 de enero, a las 19.00 horas, en Montesinos 22.

Esta publicación narra la historia del bisabuelo de este fotógrafo pacense, desaparecido en 1936 al inicio de la guerra civil, y de cómo 87 años después su abuela y su hermana han podido rescatar los restos de su padre y los de todo un país.

Según Marta Martín Núñez, directora del Archivo de memoria fotográfica de la Guerra Civil, «se trata del primer fotolibro de un bisnieto y también del primero que se centra específicamente en los efectos de la memoria traumática sobre los descendientes de cuatro generaciones».

