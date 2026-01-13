Club Negativo
Roberto Palomo presenta 'Hijas del olvido' en Badajoz
Será mañana miércoles, a las 19.00 horas, en Montesinos 22, de Fundación CB
Fundación CB, en el marco del Club Negativo, celebrará la presentación del fotolibro y la proyección del corto documental 'Hijas del olvido', de Roberto Palomo, que tendrá lugar mañana miércoles, 14 de enero, a las 19.00 horas, en Montesinos 22.
Esta publicación narra la historia del bisabuelo de este fotógrafo pacense, desaparecido en 1936 al inicio de la guerra civil, y de cómo 87 años después su abuela y su hermana han podido rescatar los restos de su padre y los de todo un país.
Según Marta Martín Núñez, directora del Archivo de memoria fotográfica de la Guerra Civil, «se trata del primer fotolibro de un bisnieto y también del primero que se centra específicamente en los efectos de la memoria traumática sobre los descendientes de cuatro generaciones».
